Elhízás esetén fontos a kardiológiai kivizsgálás

Az alma típusú elhízás, vagyis amikor a has körül jelenik meg jelentős mennyiségű súlyfelesleg, nem pusztán esztétikai kihívás. Annak, aki az elhízás mellett nem mozog, és más értékei is eltérnek a normálistól, nagy valószínűséggel társbetegségekkel is számolnia kell. Akár metabolikus szindróma is kialakulhat; mutatjuk, mit kell tudni róla.