Trombózis után ezek a legfontosabb teendők

Amennyiben valakinél mélyvénás trombózis lépett fel, úgy a kórházi tartózkodás után is fontos teendői vannak, hiszen a probléma hosszú távú (gyakran élethosszig tartó) terápiát és odafigyelést kíván.

A trombózis legveszélyesebb szövődményei A mélyvénás trombózis a fokozott véralvadás miatt keletkező vérrögöktől alakul ki. Az állapot akut ellátása kórházi beavatkozást igényel, ezt követően pedig fontos, hogy a beteg pontosan kövesse az orvos utasításait, mert úgy jó eséllyel elkerülhetőek a szövődmények.

A trombózis okának kivizsgálása

Már a kórházban megkezdődhet a mélyvénás trombózis okának vizsgálata. Van, hogy nőgyógyászati problémára, daganatra derül fény. A kórházai tartózkodás után több vizsgálatra van szükség, mivel ha kiderül, mi váltotta ki a vérrögöket, akkor megfelelő terápiával nagyobb eséllyel el lehet kerülni az újabb trombózist. Ehhez szükség van labor- és képalkotó vizsgálatokra, EKG-ra, angiológusi, kardiológusi, belgyógyászati, hematológusi, nőgyógyászati, esetleg immunológiai konzultációkra is, hiszen megannyi terület betegségei, kóros állapotai előidézhetnek trombózist - mutatott rá prof. Blaskó György, a Trombózis-és Hematológiai Központ véralvadási specialistája.

A probléma hosszú távú terápiát és odafigyelést kíván. Fotó: Getty Images

Gyakori, hogy trombofília, valamilyen szívprobléma (például pitvarfibrilláció), immunzavar, diabétesz, érrendszeri probléma áll a háttérben, ám előfordulhat, hogy nem derül ki, mi idézte elő a trombózist. Amennyiben kiderül az ok, akkor lehetőség szerint azt is kezelni kell. "Negyven év alatt ez a tudományterület igen sokat fejlődött, és ma már a trombózisok molekuláris okait nagyjából 40 százalékban igazolni tudjuk. Azonban, amit nem tudunk még igazolni, azt is kell kezelni" - tette hozzá a professzor.

Trombózisra hajlamosító tényezők:

túlsúly

dohányzás

stressz

elégtelen folyadékfogyasztás

fogamzásgátlók

bizonyos gyógyszerek mellékhatása

Segíthet a kompressziós terápia

Trombózis után nagyon fontos az úgynevezett kompressziós terápia, melynek során felpezsdül a véráramlás, a keringés pedig a felületi vénákból (melyek összenyomódnak) a mélyebb erek felé terelődik. Arról, hogy milyen erősségű terméket és mennyi ideig kell használni, szakorvos dönt, hiszen több tényezőt figyelembe kell ebben venni (ödéma, visszértágulatok, testsúly, ülőmunka, mozgás stb.).

Véralvadásgátló kezelés beállítása

A véralvadásgátló kezelés kulcsfontosságú a trombózis rövid- és hosszú távú terápiájában. A véralvadásgátlóknak több fajtájuk is van: heparinok, kumarinszármazékok, NOAC/DOAC (új típusú véralvadásgátlók). Hogy melyikre van szükség, azt is az orvos dönti el, ám általánosságban elmondható, hogy a kumarinszármazékokat biztonságosan lehet NOAC készítményekkel helyettesíteni, hiszen ezeknek kevesebb a mellékhatásuk.

A helyes életmód

Trombózis után fontos odafigyelni az életmódra, hiszen a túlsúly, a kevés folyadékfogyasztás, egészségtelen ételek mind hozzájárulnak a vérrögök kialakulásához. Ezen kívül érdemes rendszeres testmozgást beiktatni, egyrészt a súlyfelesleg leadása érdekében, másrészt a vérkeringés élénkítése céljából, csökkentve a vérrögök kialakulásának kockázatát. Bizonyos mozgásformák azonban - elsősorban a küzdősportok - kerülendőek. Mivel lassan rekanalizálódó folyamatról van szó, a beteg türelme és együttműködése nélkülözhetetlen - hangsúlyozta a szakember.