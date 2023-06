Tökéletes feneket akart, de az implantátum eltorzította a hátsóját

A 31 éves Yina Calderónnak már nagyon régi vágya volt, hogy megoperáltassa a fenekét. A műtét, amire néhány hónappal ezelőtt került sor Törökországban, ráadásul még csak nem is az első szépészeti beavatkozása volt. Az influenszer, akinek mindennapjait több tízezren követik az Instagramon, sosem titkolta, hogy bizonyos dolgokkal nem kifejezetten elégedett a testén, és ezeket megcsináltatni is hajlandó.

Most a feneke került sorra, de Yina, ha tehetné, ma már nem utazna el a műtétre. Az ugyanis élete legnagyobb tévedésének bizonyult. „A beavatkozás során – idézi Yinát a Sun című brit lap – mindkét farpofámba egy-egy külön implantátumot helyezett el a sebész.” Az influenszer vesszőfutása pedig csak ezután kezdődött igazán.

„A jobb oldali implantátumot három hét után ki kellett operálni a hátsómból, mert csúnyán begyulladt körülötte a szövet. Ha megnézitek, még most is nagyon be van dagadva” – magyarázza, majd hozzátette, valószínűleg a bal oldali implantátumra is ugyanez vár, azt ugyanis Yina szerint kilöki a szervezete.

„Tanuljatok a hibámból és ne kövessétek el ugyanezeket” – figyelmezteti követőit a fiatal lány az egyik videójában, amiből az is kiderült, az átéltek ellenére sem tett le arról, hogy megnagyobbíttassa a fenekét. Yina most arra készül, hogy a testéből nyert felesleg zsírszövettel tölteti fel a hátsóját.

„Másodjára már sokkal nyugodtabban fogok a kés alá feküdni. És nem csak azért, mert tudom majd, mi vár rám, hanem azért is, mert tudom, bármi történik is velem a műtőasztalon, az egyedül csak és kizárólag az én felelősségem.”

