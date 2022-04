Okosak és érzékenyek a jövő sebtapaszai

Így kezeljük helyesen a sebeket Sokan nem tudják, hogyan kell a kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújtani vagy vérzést elállítani, pedig otthon gyakrabban történnek balesetek. Hogyan kezeljük gyorsan és helyesen a sebeket? Kattintson!

Azóta pedig még tovább fejlődött az orvostudomány. A Wellman Center for Photomedicine amerikai kutatói által koordinált nemzetközi, német és dél-koreai szakértőkkel együtt dolgozó csoport az amerikai nemzetvédelmi minisztérium (DoD) támogatásával jelenleg egy olyan ún.dolgozik, amely azt jelzi, hogy hogyan gyógyul az alatta lévő seb. Erre az teszi képessé, hogy a sebet fedő folyadék részecskéi figyelik az alattuk levő bőr oxigén- és glükóztartalmát.Egy megfelelően gyógyuló sebnek ugyanis erre a két dologra van főként szüksége. A szokatlan sebtapaszrendben a seb - ha zöld, akkor rendben el van látva oxigénnel, ha vörös, akkor hiány van. Az állatkísérletek rendben lezárultak, de az emberkísérletekre az amerikai engedélyeztető szerv, az FDA még nem adta meg az engedélyt, valamint engedélyeztetniük kell a kutatóknak a tapasz egyik alkotóelemét, a vörös szín megjelenítéséért felelős porfirint is.Az NSF amerikai tudományos alapítvány kutatói emellett kétféle tapaszon is dolgoznak. Az egyik egy olyan, amely szenzorok, bioanyagok és mikrorendszerek révén nemcsak fedi, de felügyeli is a sebgyógyulást , észleli és rögzíti többek között az oxigénszintet és a hőmérsékletet, ezeket az adatokat pedig képes továbbküldeni az orvosoknak.A kutatók most jelenleg azt vizsgálják, hogyan lehet a hidrogél előnyeit kihasználni egy ilyen tapasznál: vélhetően ennek révén lehetmikro- és nanorészecskéit eljuttatni a megfelelő helyekre. A másik tapasz, amelyen a Berkeley egyetem kutatói dolgoznak, még, hogy az láthatóvá válna a bőr felületén. Ez kifejezetten jól jöhet majd például felfekvések esetén.A vékony,működését állatokon már sikerrel tesztelték. A kutatók elmondták: amikor felfekvés jelentkezik a bőrön, akkor már túl késő, ezért is lenne nagy igénye az egészségügynek a preventív megoldásokra.Az említett tapaszok tesztjei várhatólag 2016-ra fejeződnek be, de a bonyolult engedélyeztetési folyamatok miatt várhatóan még 5 évig nem találkozhatunk velük a gyógyszertárak polcain.Forrás: www.digitaltrends.com