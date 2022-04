Miért fájnak annyira a sebek? A seb a test szöveteinek külső hatásra, mechanikus okból bekövetkező folytonossági hiánya. Vérzéssel és fájdalommal jár, osztályozható elhelyezkedése, alakja, mélysége vagy keletkezésének oka szerint is. Kattintson!

A legtöbb baleset a konyhában történik. Fotó: iStock h i r d e t é s

Sebfertőtlenítés régen és most

Édesem megvágtad magad? Hozom az elsősegélyládát!

Jóddal vagy jód nélkül?

Seb a lelkünkön

Ne tépjük fel a régi sebeket!

Az Allegro kutatást készített, hogy kiderüljön, mik aés felmérjék a magyar sebkezelési szokásokat. Pontokba szedtük a kutatás eredményeit:1. A sebek szülőföldje - A kutatásból kiderült, hogy a legveszélyesebb terep egy magyar háztartásban a konyha . Itt történnek legtöbbször apróbb balesetek, a válaszadók több mint felesérült meg. Vigyázni kell az éles késekkel és a forró tepsikkel, de a konzervek is okozhatnak kisebb sérüléseket.2. Bort iszik, vizet használ - Még mindig a víz az egyik legnépszerűbb fertőtlenítőszer a magyaroknál, de a válaszadók egy része nem bízza a véletlenre és belsőleg is. Jó hír viszont, hogy a magyarok 35%-a már kifejezetten sebfertőtlenítőt használ sebeire.3. "Ez most kicsit csípni fog" - Régen azt mondta a nagymamánk, hogy ha a fertőtlenítő nem csíp, akkor nem is gyógyít. A válaszadók közel 40%-a ma már fontosnak tartja, hogy a, a maradék 60% viszont vagy szereti a fájdalmat, vagy nem tudja, hogy már léteznek sebfertőtlenítők, amik nem csípnek, mégis használnak.4. Bekötni vagy szabadon hagyni? - A válaszadók közelcsak akkor köti be a sebeit, ha muszáj, egyébként hagyja szabadon gyógyulni 5. Diktál a beteg, írja a doktor - A magyarok nem futnak mindenorvoshoz; a válaszadók csupán 2 százaléka keresi fel háziorvosát kisebb sérülés esetén. Ragtapasz , fertőtlenítőszer, steril mull-lap, olló és gumikesztyű. Ezek kellettek régen egy apró seb teljes fertőtlenítéséhez, mára viszont agyerekjáték. A spray sebfertőtlenítők a legpraktikusabbak, mert könnyű kezelni, nincsenek adagolási problémák sem, ráadásul biztosan nem kerül piszok a fertőtlenítőszerbe. Fújjuk a sebre és hagyjuk hatni.Tegyük fel, hogy megvágtuk a kezünket és gyorsan fertőtlenítjük a sebet. Ezek után jobb esetben csalánkiütés, rosszabb esetben akár anafilaxiás sokk is jelezheti, ha allergiások vagyunk a jódra. A hagyományos sebfertőtlenítők többségének egyik fő összetevője a jód, ami sokaknál vált ki allergiás reakciót. Válasszunk, így biztosra mehetünk, hogy többet használunk, mint ártunk magunknak.Kicsit megsérültünk? Fáj. A ruhánk tönkrement a sebfertőtlenítő miatt? Nagyon fáj. A bőrünkön a seb begyógyult, de a lelkünkön nem, amikor ki kellett dobni a kedvenc ruhánkat. Régen a sebfertőtlenítők örök foltot hagyhattak, de szerencsére a modern,már nem teszik tönkre öltözékünket.Egy apró sebnél is úgy érezzük mintha, míg meggyógyul, ráadásul hajlamosak vagyunk újra felszakítani a sebet egy figyelmetlen mozdulattal. Régen a sebkezelők nem tartalmaztak olyan összetevőket, amik elősegítik a sebgyógyulást. Ma már ez a probléma is megoldódott, kaphatóak olyan speciális hatóanyaggal rendelkező sebfertőtlenítők, amik segítenek abban, hogy a sérülés rövidebb időn belül meggyógyuljon.