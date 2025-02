Milyen betegségekről árulkodhat a körmünk?

Az egészséges körmök erősek, sima felületűek, a színük pedig rózsaszín. Ha akár a textúrájukban, akár az árnyalatukban változást észlelünk, amelynek nincs nyilvánvaló kiváltó oka, úgy érdemes lehet háziorvoshoz fordulni a panasszal. Körmeink ugyanis sok esetben értékes betekintést engednek a testünkben zajló folyamatokba, sőt, olykor súlyos betegségekre irányíthatják rá a figyelmet. Persze nem minden elváltozás jelez nagy bajt, de jobb félni, mint megijedni. Az alábbiakban az ohiói University Hospitals összefoglalója alapján vesszük sorra azokat a körömpanaszokat, amelyekkel mindenképpen érdemes szakembert felkeresni.

Körmeink többféle módon is árulkodhatnak egészségünkről. Fotó: Getty Images

A köröm elszíneződései

Többféle, az egészségestől eltérő színárnyalatot is felvehetnek körmeink. Ha például besárgulnak, esetleg meg is vastagodnak és töredezetté válnak, az gombás fertőzés jele lehet. Hasonlóképpen kiválthat sárgás elszíneződést számos más egészségügyi probléma is, beleértve pajzsmirigyzavarokat, májbetegséget, pangásos szívelégtelenséget, tüdőbetegségeket, a cukorbetegséget és a reumatoid artritiszt.

Ha a körömágy elveszíti élénk rózsaszín árnyalatát, és sápadttabbá, halványabbá válik, az a többi között vérszegénységre és szívelégtelenségre is utalhat. Ugyancsak szívproblémákat, illetve oxigénhiányt jelezhet a körmök kékes elszíneződése. Előfordulhatnak fehér foltok is körmeinken: az apróbb foltok többnyire cinkhiányra vezethetők vissza és jellemzően ártalmatlanok. Ha viszont a köröm nagy része elfehéredik, és csupán a hegye felé látható egy vékony rózsaszínes sáv, akkor úgynevezett Terry-féle körömmel van dolgunk. Ez súlyosabb betegségek tünete is lehet, beleértve máj- és veseproblémákat, szívelégtelenséget, diabéteszt.

Végezetül érdemes szót ejteni a köröm alatt megjelenő sötét foltokról, elszíneződésekről. Ezek a legtöbbször sérülések nyomai. Gyakran találkozhatunk velük, ha például véletlenül valamit ráejtünk a körmünkre, ráütünk egy kalapáccsal, esetleg éjszaka belerúgunk az ágy sarkába. Mégsem szabad félvállról venni a tünetet, mert akár melanóma, azaz bőrrák jele is lehet.

A körömfelszín elváltozásai

A többi között körömlakkok, körömlakklemosók és háztartási tisztítószerek hatására repedezetté válhatnak a körmök, vagy akár hosszanti hasadás is megjelenhet rajtuk. Ugyancsak okozhat hasonló panaszt gombás fertőzés, továbbá pajzsmirigy-alulműködés is.

Amennyiben a köröm felszínén apró, pontszerű mélyedések jelennek meg, az többnyire pikkelysömörrel (pszoriázis) és ekcémával hozható összefüggésbe. Ezenkívül jelentkezhet alopecia areata tüneteként, amely egy hajhullással járó autoimmun betegség.

A körmökön keresztben megjelenő barázdákat Beau-vonalaknak hívjuk. Mint azt a Mayo Klinika írja, a jelenség a körmök növekedésének átmeneti leállására vezethető vissza. Ezt kiválthatják fertőzések, magas lázzal járó megbetegedések, cinkhiány és egyes gyógyszermellékhatások, végtagi érproblémák, vagy éppen nem megfelelően kezelt cukorbetegség egyaránt.

Olykor a körmök alakja is megváltozhat. E körben említhető az óraüvegköröm és a kanálköröm. Előbbi esetén az utolsó ujjperc és rajta a köröm is kiszélesedik, a köröm pedig az ujjbegy köré hajlik. Jellemzően évek alatt alakul ki, hátterében pedig oxigénhiány, tüdő- és szívbetegség, májzsugor, illetve emésztőrendszeri problémák is meghúzódhatnak. Kanálköröm (koilonychia) esetén a köröm felszínén bemélyedés alakul ki, mintha csak egy kanál formáját utánozná. Dan Baumgardt, a Bristoli Egyetem kutatója a The Conversation oldalán arról ír, hogy az elváltozás gyakran vashiányos vérszegénységre hívja fel a figyelmet.

Végezetül említést érdemel a körömleválás is, amikor a körmök elválnak a körömágyról. Az elvált részeken fehér, sárga vagy zöldes elszíneződés jelentkezhet. Mindezt kiválthatják sérülések és fertőzések, ritkábban gyógyszerek és körömápoló készítmények is. Ugyancsak meghúzódhat a háttérben pajzsmirigyprobléma és pszoriázis.