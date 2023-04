Megdőlt egy népszerű mítosz a vízivásról

Biztosan sokan emlékeznek olyan híres modellekkel, színésznőkkel készült interjúra, amiben mikor megkérdezték az illetőt, hogy mi a szépsége titka, azt válaszolta, hogy “sokat alszom és sok vizet iszom”. A megfelelő mennyiségű alvás valóban nagyon fontos annak érdekében is, hogy a bőrünk minél tovább egészséges és feszes maradjon és ez igaz a folyadékfogyasztásra is - ugyanakkor önmagában attól, hogy valaki több vizet kezd el inni, nem várható látványos bőrszépítő hatás.

Az emberi test tömegének több, mint felét víz alkotja, ezért gyakorlatilag minden testi funkció megfelelő működéséhez létszükséglet a rendszeres és elegendő mennyiségű folyadékbevitel. Mikor megiszunk egy pohár vizet, annak nyelése után a folyadék eljut a vesékhez, amelyek megszűrik, ezután pedig a sejtekbe jutva hidratálja azokat végül felszívódik a véráramba.

A sejtek pedig a testszerte elhelyezkedő összes sejtet jelentik, nem csak a bőrsejteket, tehát a lenyelt víz nem vándorol azonnal a bőrünkbe – pontosabban nem csak oda vándorol, hanem sejtszinten az egész testbe.

Csak súlyos dehidratáció esetén látványos a hatás

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy nincs elegendő tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy önmagában az, ha valaki megemeli a napi folyadékbevitelét, látványosan változtatna a bőre állapotán. Ez alól egyedül az az eset lehet kivétel, amikor valaki súlyosan dehidratált.

A bőséges folyadékfogyasztás bőrünk szépségétől függetlenül is fontos. Fotó: Getty Images

Ezt az állapotot fel lehet ismerni arról, hogy a vizeletünk általában kifejezetten sötét sárgás árnyalatú, a bőr pedig szürkés, húzódik, fénytelen, feszül és esetleg enyhén, “porozva” hámlik is. Ezeken a tüneteken valóban javíthat az, ha több vizet kezdünk inni, és a bőrt is hidratáltabbá, élettel telibbé és ragyogóbbá teheti. Aki azonban egyébként is eleget iszik, annak felesleges bőrszépítő hatást várnia napi plusz 2-3 pohár víztől.

Ez persze nem jelenti azt, hogy vizet inni felesleges, sőt, nagyon is fontos, a bőrünk szempontjából is. Dehidratált állapotban ugyanis többek között az emberi szervezet méregtelenítő folyamatai sem működnek optimálisan, ami hamar nyomot hagyhat a bőrön is gyulladások, pattanások formájában.

A folyadékot nem csak inni, enni is lehet

A szakértői ajánlások szerint a nők esetében napi 2-2,5 litler, férfiak esetében pedig 2,5 – 3 liter víz az ajánlott napi bevitel, amelyet érdemes megemelni nők esetében várandósság idején, akkor, ha nagy meleg van, ha valaki olyan munkát végez, ahol sokat izzad, illetve ha rendszeresen vagy versenyszerűen sportol. Fontos tudni, hogy az alkoholos italok, a presszókávé vagy éppen a cukros üdítők nem, vagy csak részben számolhatók a napi folyadékbevitelhez, mivel a szervezetünknek több vízre van szüksége a bennük lévő anyagok lebontásához, mint amennyit bevittünk velük. A mindennapos folyadékbevitelhez nem csak az ivással, hanem az evéssel bevitt folyadék is hozzátartozik, ami alatt a levesek, turmixok, illetve magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök bevitele értendő. Ezek közé tartozik például az uborka, a szárzeller, a jégsaláta, az őszibarack, a paradicsom vagy a görögdinnye. Ezek egyébként nem csak magas víztartalmuk, hanem magas vitamin- és ásványianyag tartalmuk miatt is nagyon jót tesznek a bőrnek.

A vízhiányos bőrt nem elég “belsőleg” kezelni

Logikusan merül fel a kérdés, hogy akinek vízhiányos a bőre, az javíthat-e az állapotán azzal, ha többet iszik. Mivel a bőr megfelelő folyadékbevitel mellett is lehet vízhiányos, a válasz az, hogy nem, önmagában a folyadékbevitel megemelése kevés, külsőleg is be kell segíteni a megfelelő, vízmegkötő hatóanyagokat tartalmazó bőrápoló termékek használatával.Ezek közé tartoznak az urea, a ceramidok, a hialuronsav, a poliglutaminsav, a glicerin, a PCA vagy éppen a betain.

A vízhiányos bőröket nagyon szépen karban lehet tartani azzal, ha a hidratáló krémünk, szérumunk mellé még egy kifejezetten vízmegkötő hatóanyagokat tartalmazó tonikot és/vagy arcpermetet is beépítünk az arcápolási rutinunkba. Az utóbbinak az az előnye, hogy amellett, hogy tonikként is használható (tehát a tisztítás után vigyül fel az arcunkra, majd utána jöhet a szérum és a hidratáló), smink fölé is bátran fújhatjuk és napközben is bármikor bevethetjük, ha úgy érezzük, hogy a bőrünknek jöl jönne egy kis extra hidratálás. Ráadásul még higiénikus is, hiszen nem kell az arcunkhoz érnünk a felviteléhez, ami például hosszabb utazásoknál is nagyon jól jöhet.

A téli időszakban, amikor a belső helyiségek levegője szárazabb, érdemes párologtatót használni, ami szintén segíthet a vízhiányos bőr állapotának javításán, akárcsak az, ha selyem vagy szatén párnahuzaton alszunk, mert ezek az anyagok nem szívják ki a bőrből a nedvességet.

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!