Köszvény ellen ezek a legjobb módszerek

A vér magas húgysavszintjével járó köszvény egy anyagcserezavarból adódó betegség. A kellemetlen tünetek – a gyulladás és a fájdalom – hátterében az áll, hogy a húgysav sói lerakódnak az ízületekben.

Így enyhítheted a köszvény tüneteit

Szerencsére léteznek a probléma kezelésére természetes gyógymódok. Ha időben orvoshoz fordulsz – aki köszvényes rohamra való gyulladáscsökkentőket fog felírni – és betartod a diétát, a köszvényes roham okozta gyulladást pár nap alatt el lehet mulasztani.

A gyógyszeres kezelés mellett fontos a fehérje- és purinban szegény diéta, de figyelni kell a bőséges folyadékbevitelre is. A pirosság és a duzzanat jobb esetben így szépen visszahúzódhat, teljesen el is múlhat. Ha a beteg betartja a diétát, újabb panasz akár éveken keresztül nem jelentkezik, ám a húgysavszintet ilyenkor is néha ellenőrizni kell.

Ha kideríthető, hogy a magas húgysavszintet mi okozza (például vesebetegség, vérképzőszervi betegség), akkor lehetőség szerint azt is kezelni kell.

Ezeket edd rendszeresen

- tejtermékek, főleg a zsírszegény termékeket válaszd! (a tejszín, a vaj és a tejföl kivételével, ezek ugyanis nem javasoltak)

- tojás (heti 6-8 darab tojás fogyasztása ajánlott)

- gabonafélék

- burgonya

- rizs

- fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás: napi 2-3 liter folyadékot meg kell inni (víz, szénsavmentes ásványvíz, cukrozatlan tea, esetleg 100 százalékos gyümölcs- vagy zöldséglé)

A cseresznye sokat segíthet, ennek leve ugyanis segít csökkenteni a gyulladást, és még a köszvénnyel járó fájdalmat is csillapítja. Napi egy deciliter cseresznyelé vagy húsz szem cseresznye rendszeres fogyasztása akár már néhány nap után eredményt hozhat.

A zeller szintén jó szolgálatot tehet, mivel ebben a zöldségben több mint 20 féle gyulladáscsökkentő hatóanyag található. Ugyanígy javasolják a pasztörizálatlan almaecetet is, mivel az olyan mikrobákat tartalmaz, amelyek segítenek felvenni a harcot a köszvénnyel. Ha kipróbálnád, akkor egy pohár vízhez keverj egy teáskanál almaecetet, így fogyaszd el! Gyulladásgátló hatása miatt gyömbért is érdemes rendszeresen fogyasztani.

És amit inkább ne

- hús (baromfi-, marha-, bárány- és sertéshús)

- belsőségek

- tengeri herkentyűk (különösen a hering, a makréla, a rák és a homár tiltólistás)

- alkohol (különösen a sör árthat)

- spárga

- gomba

- olyan ételek és italok, amelyekben kukoricaszirup található

- cukros édességek, péksütemények

- füstölt, zsíros ételek