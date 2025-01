Köldöksérvműtét után így segítsük a gyógyulást

A köldöksérv az egyik leggyakrabban előforduló sérvtípus. Ez egy, a köldökgyűrűben kialakuló tágulat, amelyen át a hasfali zsírszövet és akár egy kisebb bélszakasz kiboltosul. Felnőttkorban jellemzően a hasfalat érő túlzott megterhelés hatására alakulhat ki, legyen szó akár nehéz fizikai munkáról, hirtelen erőkifejtésről, vagy éppen nagyfokú elhízásról. A köldök területén egy növekvő duzzanat jön létre, amely kezdetben nem feltétlenül okoz panaszokat, hosszú távon viszont fájdalmakhoz és súlyos szövődményekhez vezethet. Előfordulhat, hogy a sérv kizáródik, ami szövetelhalást és potenciális életveszélyes állapotot idézhet elő.

A köldöksérvet éppen ezért javasolt minél előbb kezeltetni, ami általában műtéti beavatkozást foglal magában. Függően a sérv méretétől és a beteg egyéb egészségügyi jellemzőitől többféle eljárás is választható. A műtét történhet a hasfal felnyitásával és laparoszkópiával egyaránt. A cél minden esetben a sérv visszahelyezése és a sérvkapu lezárása. Ez utóbbi kisebb méretű elváltozás esetén történhet a has réteges összezárásával, nagyobb sérv esetén viszont egy szövetbarát háló beültetése is szükségessé válhat. A betegek legtöbbször még aznap vagy másnap hazamehetnek, hosszabb kórházi tartózkodás csak ritkán indokolt.

A műtét után

A műtéti seb területén néhány napig steril gyulladás és fájdalom jelentkezhet, ami teljesen normális. Ugyancsak jellemző, hogy a műtött beteg eleinte kimerültnek, erőtlennek érzi magát. Az első héten éppen ezért érdemes minél többet pihenni, kerülni a fizikai megerőltetést. Ezt követően aztán, ahogy javul a beteg fizikai állapota, lassanként visszatérhet a megszokott rutinjához. Persze a fokozatosság nagyon lényeges: semmiképpen sem szabad olyan tevékenységeket végezni, amelyek megterhelik a hasi izmokat. Magyarán a sebész által előírtnak megfelelő ideig, általánosságban négy-hat hétig ne emeljünk nehezet, illetve kerüljük a hirtelen mozdulatokat és nagy erőkifejtéseket. Az óvatos mozgás, elsősorban a séta ugyanakkor segíti a gyógyulást és a felépülést, így érdemes visszatérni a fizikai aktivitáshoz, ahogy azt a szervezet engedi.

A műtét utáni fájdalom csillapítására a legtöbb esetben vény nélkül kapható gyógyszerek is megoldást nyújtanak. Zuhanyozni szintén az orvosok utasításának megfelelő időn belül lehet: többnyire a műtétet követően két-három nappal érheti közvetlenül víz a sebet. A fürdővel viszont legalább két hetet javasolt várni. Tisztálkodás után a friss sebet tiszta törölközővel óvatosan meg kell szárítani. Az orvos javasolhat haskötő-viselést is: az eszközt nappal, az aktív órákban kell felkötni a gyógyulás ideje alatt, hogy tehermentesítse a műtött területet, ezáltal erősítse a hegképződést. Táplálkozásunkban nem kell jelentős változtatásokat beiktatni, fontos azonban, hogy megelőzzük a székrekedést. Ebben a bőséges folyadékpótlás és rostbevitel mellett szükség esetén hashajtó vagy székletlágyító hatású gyógyszer nyújthat segítséget.

Mindenképpen javasolt egyeztetni a kezelőorvossal, amennyiben a műtét utáni időszakban:

erős fájdalmat vagy gyomorgörcsöket tapasztalunk;

magas láz és hidegrázás jelentkezik;

a műtéti seb elkezd intenzívebben váladékozni és kellemetlen szagot áraszt;

három nap elteltével sincs bélmozgás.

Borítókép: Getty Images