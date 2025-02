Abortuszra feküdt be, mind a négy végtagját le kellett vágni

Reggel a Dunántúl északkeleti részén és Budapest körül lesz csak felhősebb idő, végül ott is feloszlik a felhőzet, másutt derült lesz az ég. A déli óráktól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, míg az északkeleti, keleti tájak fölé fátyolfelhők húzódnak. Csapadék nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható. Késő estére -6 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet. Nagy területen ismét megélénkül, helyenként meg is erősödik a délkeleti szél, de a hírek szerint csütörtökön már melegszik az idő.