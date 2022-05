A hajvesztés leggyakoribb okai

Létezik egy telogén effluvium nevű jelenség, amely szülés, nagyobb műtét, extrém stressz vagy drasztikus fogyás után jelentkezhet, amikor is hajmosás, fésülködés után szinte csomók maradnak a kezünkben. Ez akár gyógyszermellékhatás is lehet, például antidepresszánsok vagy bétablokkolók szedése esetén. A probléma kezelése nagyban függ a kiváltó októl: a szorongás megszűnése, illetve a gyógyszerek lecserélése is segíthet.

A férfi hajhullás stádiumai Ahogy öregszenek, a férfiak egyre inkább kopaszodni kezdenek. Ám a hajvesztés számos tényezőtől függ. Akopaszodásleggyakoribb formája a hormonális és genetikai faktorok kombinációjából kialakuló úgynevezett androgén hajhullás, amelynek hét stádiuma van. Kattintson a részletekért!

Vashiány és pajzsmirigyzavar is állhat mögötte

Az American Academy of Dermatology kutatása szerint a hajhullás vezető okai között szerepel az örökletességi tényező is, amikor egyszerűen valamelyik szülőnktől olyan gént öröklünk, amely hajlamosabbá tesz a hajhullásra. A hajhullás megállítása nem lehetséges, de létezik olyan készítmény, amelynek használatával a folyamat jelentősen lelassítható.

Pajzsmirigyproblémák is okozhatnak hajhullást: kutatások szerint nyolc emberből egynél ez áll a dolog hátterében - hogy erről van-e szó, hormonvizsgálattal lehet kideríteni. A lupus nevű autoimmun betegség egyik tünete is lehet a hajhullás, ilyenkor extrém fáradtság, a szájban kialakuló fekélyek, illetve ízületifájdalomés duzzanat is jelentkezhet kísérőtünetként.

Az erős hajhullás mögött többféle betegség is állhat

A vashiány, illetve a vashiányos vérszegénység is okozhat hajhullást, amelynek fokozottan ki vannak téve például azok a nők, akiknek az átlagnál erősebb a menzeszük, illetve nem tartalmaz elég vasat az étrendjük. Ilyenkor a test sejtjeihez nem jut elegendő oxigén a vörös vérsejtek számának csökkenése miatt, ami a hajhagymákra, illetve a hajnövekedésre is hatással van. A policisztás ovárium szindrómában szenvedő nőknél is gyakran jelentkezhet hajhullás, emellett megerősödhet az arcszőrzet, rendszertelenné válhat a menzesz, az arc pedig fokozottan pattanásossá válhat.

A fejbőrt érintő betegségek, mint a pszoriázis, a korpásodás, a szeborrhea is okozhat hajhullás. Ha a fejbőr hámlását, sebesedését, viszketését tapasztaljuk, kérjük ki bőrgyógyász segítségét - szerencsére mindegyik esetben létezik többfajta kezelési lehetőség is. A fehérjében túl szegény étrend hatására is hullani kezdhet a hajunk, illetve akkor is, ha túlságosan magas hőfokon szárítjuk, illetve formázzuk a hajunkat hajvasalóval vagy sütővassal.

