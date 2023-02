A jó orvosi ellátás már nem elég, többet akar a magyar

A magánegészségügyet választó magyarok sokkal többet várnak a szolgáltatóktól – leegyszerűsítve erre jutott a betegbarát projekt megrendelésére készült reprezentatív kutatás. Az Ipsos felmérése szerint a magyarok 28 százaléka elsősorban a szolgáltatás ár-érték aránya alapján dönti el, melyik magánegészségügyi vállalkozáshoz forduljon, ám átlagosan csupán 18 százalékban tartják megfizethetőnek a legismertebb hazai intézmények szolgáltatásait. Ez pedig arra utal, sokan a magas ár miatt ódzkodnak attól, hogy az állami helyett a magánegészségügyben kezeltessék magukat. A magánegészségügyi szolgáltatóknak emellett a kommunikáció területén is van még teendőjük.

„Ez az első átfogó, országos reprezentatív kutatás arról, hogy pontosan mire számítanak a páciensek a magánszolgáltatóknál. Ez azért lényeges, mert mostanáig hiányzott az iránytű, ami megmutatta volna, mi alapján választanak szolgáltatót és mit tartanak az ellátás során igazán fontosnak – laikus és nem orvosszakmai szempontokból. Más szóval nem sokat tudtunk arról, mitől lesz az egészségügyi ellátás betegbarát. A magánegészségügyi vállalkozások eddig jellemzően azt kommunikálták, hogy megbízható, szakszerű, magas színvonalú ellátást kínálnak, ám a felmérés során arra kerestük a választ, elegendőnek tartják-e ezt a páciensek. Nagyon úgy tűnik, hogy nem” – kommentálta az eredményeket Vaszary Ádám, a betegbarát projekt ötletgazdája, alapítója.

Beszédes eredmények

Az Ipsos által készített felmérésből kiderült, hogy a hazai lakosság szerint a legismertebb magánegészségügyi szolgáltatók több fontos szempontra sem fordítanak kellő figyelmet. Az egyik, hogy ügyfeleik megfizethetőnek tartsák a szolgáltatásaikat. A páciensek természetesen az ár/érték arányt jelölték meg a fő döntési szempontnak, amely alapján kiválasztják szolgáltatójukat. Amikor azonban arról kérdezték őket, hogy az általuk ismert legnagyobb magánegészségügyi intézmények közül melyik szolgáltatásait tartják megfizethetőnek, kiderült, hogy mindössze 18 százalékban tartják méltányosnak az árakat. Ez az eredmény arra utal, hogy hiába tartják jobbnak a magánellátást az államinál, a magas költségek miatt vonakodva fordulnak magánszolgáltatóhoz.

Lehangoló számok

A felmérésből kitűnik az is, hogy a páciensek szerint a legismertebb magánegészségügyi vállalkozások kevés figyelmet fordítanak a megfelelő, betegközpontú kommunikációra. A válaszadók 11 százaléka számára fő szempont a magánegészségügyi szolgáltató választásánál, hogy hol tájékoztatják a legérthetőbben és legegyszerűbben az adott problémáról, betegségről, illetve a teendőkről. Ezen a téren kiábrándító számokat hozott a felmérés: a páciensek alaposan lepontozták a kutatott intézmények kommunikációs teljesítményét. A 100-as skálán átlagosan mindössze mindössze 30,8 pontot kaptak, és még a legjobban teljesítők sem érték el az 50 pontot.

Kérdés volt a kutatásban az is, hogy az érintettek a döntő szempont mellett milyen más tényezőket vesznek figyelembe a magánegészségügyi szolgáltató kiválasztásnál. Itt is az ár/érték arány áll az első helyen, a megkérdezettek 68 százalékának ugyanis ez a másodlagos szempontja. A második helyen 55 százalékos aránnyal az elérhető vizsgálati, kezelési időpontok állnak. A legismertebb magánegészségügyi intézmények azonban ezen a pontozáson is rosszul szerepeltek.

„A magyarok 80 százaléka a felmérés szerint azt gondolja, hogy „A magánegészségügyben jobb minőségű szolgáltatást lehet kapni, mint az állami ellátásban” – derült ki az eredményekből. Ugyanakkor a szolgáltatók a 100-as skálán átlagosan csak 27 pontot értek el, amikor azt kérdezték a válaszadóktól, mennyire tartják újítónak, innovatívnak a legismertebb intézményeket. Egyértelmű tehát, hogy a megkérdezettek többet várnak el innováció terén a magánegészségügyi szolgáltatóktól, illetve nem kapcsolódik egyértelműen hozzájuk ez az imázs. Ezen a téren egyébként a legjobbak is csupán 30 pontot értek el.

A páciensek döntési preferenciái magánegészségügyi szolgáltató választásakor. Forrás: betegbarat.hu/Ipsos

A legfontosabb tanulság

„Bármennyire is kézenfekvő, mégis ki kell emelni, hogy sokkal jobb eséllyel indul az ügyfelekért folyó piaci versenyben az a magánegészségügyi szolgáltató, amelyet potenciális páciensei betegközpontúnak tartanak” - foglalta össze a felmérés legfontosabb tanulságát Vaszary Ádám. Mint mondta, kimutatták, hogy ha az emberek egy cég imázsához a betegbarát jelzőt társítják, akkor sokkal nagyobb eséllyel választják azt.

Az online kutatást az Ipsos végezte a 18-65 éves magyar lakosság körében, 1000 fő megkérdezésével. A minta reprezentatív nem, kor, településtípus és régió szerint.

