Visszatérő felfázás: ezek az urológus tanácsai

Orvoshoz járni senki sem szeret. De főleg akkor vagyunk borzasztóan zavarban a szakember előtt, ha a nemi szervünkkel, a székletünkkel vagy a vizeletünkkel kapcsolatos problémáról kell beszélnünk neki. Sokan még akkor is feszengenek, amikor felfázás miatt keresik fel a szakrendelést – kellemetlennek érzik ugyanis, hogy a vizelés közben fellépő égő, csípő érzésről, esetleg a vizelet kinézetéről és szagáról kell beszélniük. Egyesek egyenesen attól tartanak – természetesen teljesen alaptalanul –, hogy igénytelennek és koszosnak tartja majd őket az orvos, amiért összeszedtek egy húgyúti fertőzést.

Nem csoda tehát, ha a szorongó betegek az orvos által elmondott információk alig 10 százalékára emlékeznek, miután kilépnek a rendelőből. Pedig a szükséges antibiotikum felírása mellett számos fontos tanáccsal is próbálja ellátni pácienseit az urológus. Az alábbiakban tehát végigvesszük, amit valószínűleg neked is elmondott már a szakember, csak annyira zavarban voltál, hogy szinte azonnal el is felejtetted, mert örültél, hogy végre túl vagy a vizsgálaton. Most, nyugodtabb körülmények között talán könnyebb megjegyezned, miket érdemes tenned ahhoz, hogy megakadályozd a fertőzés kiújulását vagy súlyosbodását.

Ezek a legfontosabb szabályok a kiújulás ellen

Aki már egyszer találkozott a felfázással, annak a későbbiekben is nagyobb eséllyel kell azzal számolnia. Ezért a hólyaghurutként vagy cisztitiszként is emlegetett betegség kiújulásának megelőzésére nagy figyelmet kell fordítani. Visszatérő problémáról beszélhetünk, ha 6 hónapon belül kétszer, vagy 1 éven belül már háromszor kiújul a húgyúti fertőzés.

A felépülés gyorsítása és a visszaesés megakadályozása érdekében semmiképpen se tartogasd a vizeletedet. Ha érzed, hogy megtelt a húgyhólyagod, akkor a lehető leghamarabb látogasd meg a mosdót. A másik aranyszabály szerint ajánlott gondoskodni a bőséges folyadékbevitelről – akkor is, ha éppen nem vagy szomjas. Ha sokat iszol – mondjuk naponta legalább 8 pohár vizet –, azzal segítesz a szervezetednek mielőbb kiöblíteni a hólyagodból a káros baktériumokat. Ha viszont alig viszel be folyadékot, akkor a pangó vizeletben gyorsan elszaporodhatnak a baktériumok, és a legrosszabb esetben a fertőzés akár a vesemedencére is ráhúzódhat.

Ezeket az életviteli tanácsokat és az antibiotikum adagolási útmutatóját betartva máris nagyon sokat tettél azért, hogy jobban legyél, és elejét vedd a probléma kiújulásának. Segíthetsz a szervezetednek természetes eredetű összetevőket tartalmazó készítményekkel is, amelyeket kifejezetten az enyhe hólyaghurut kezelésére ajánlanak – választhatsz például gyógyteákat vagy akár gyógynövénykivonatot tartalmazó tablettákat is.

Egyéb fontos információk és jótanácsok

Amit fontos még tudnod, hogy nem vagy egyedül. Talán nincs is olyan nő, aki élete során legalább egyszer ne tapasztalná meg a hólyaghuruttal járó kellemetlenségeket. Már önmagában az, hogy nőnek születtünk, a sokszorosára növeli a felfázás kockázatát. A női anatómia ugyanis adott: a férfiak 18-20 centiméteres húgycsövével szemben nekünk mindössze körülbelül 4 centiméteres „út” jutott a külvilágtól a húgyhólyagig, ami nem túl nagy kihívás a baktériumoknak. A női húgycsőnyílás ráadásul nagyon közel van mind a hüvelybemenethez, mind a végbélnyíláshoz – így az ott megtalálható kórokozók is veszélyt jelentenek.

Ezért különösen fontos, hogy ügyelj a gáttájékod megfelelő higiéniájára – ezen viszont nem a túlzásba vitt tisztálkodást kell érteni, sokkal inkább azt az aranyszabályt, miszerint mindig elölről hátrafelé töröld meg magadat vécéhasználat után. Hasznos lehet, ha idegen helyen nem ülsz rá a vécédeszkára, a kezedet pedig ne csak a dolgod elvégzése után, hanem előtte is mindig mosd meg, nehogy baktériumoktól hemzsegő kézzel nyúlj a kényes testrészeidhez.

Tudjuk jól, hogy felfázás ellen régóta bevált fegyver az antibiotikum. Igen ám, de előfordulhat, hogy mire antibiotikumszedéssel legyőzzük a kórt, a gyógyszer tönkreteszi a hüvelyflóránkat, ahonnan ismét kórokozók juthatnak a húgyhólyagba, és gyakorlatilag minden kezdődhet elölről... Hogyan állíthatjuk meg ezt az ördögi körforgást?

Aktív szexuális élet esetén érdemes a nőgyógyászoddal átbeszélned a fogamzásgátlási lehetőségeidet. A spermicid gélek és a méhen belüli fogamzásgátló eszközök használata ugyanis fokozza az újrafertőződés kockázatát. Legalább ilyen lényeges, hogy szeretkezést követően mindig menj el vécére és ürítsd ki teljesen a húgyhólyagodat – ezzel kimoshatod a húgycsövedbe került kórokozókat.

