Betegségéről vallott Venus Williams – „Feküdtem a padlón, megmozdulni se bírtam”

Venus Williams egy, a NBC News-nak adott interjúban mesélt arról, hogy milyen utat járt be a méhmiómákkal. A mióma a méhizom jóindulatú daganatos betegsége, a női szervezet leggyakoribb tumora. A betegség egész teniszkarrierje során nagy hatással volt Williams egészségére és életminőségére. Tünetei a fájdalmas görcsöktől kezdve az erős vérzésig, a hányingerig és a tartós vérszegénységig terjedtek minden hónapban.

Venus Williams 2025 májusában. Fotó: Getty Images

Williams elmondta, hogy bár tudta, hogy miómái vannak, azzal nem volt tisztában, hogy mekkorák, illetve mennyire súlyos az állapota. Arról is beszámolt, hogy az orvosok többször is félresöpörték az ezzel kapcsolatos aggodalmait. „Elképzelhetetlenül sokat véreztem, de az orvosaim azt mondták, ez normális” – nyilatkozta. A fájdalmai annyira erőssé váltak, hogy 2016-ban összeesett az öltözőjében Wimbledonban. „Feküdtem a padlón, megmozdulni se bírtam” – emlékezett vissza az esetre.

Williams elmondta, hogy csak akkor kapott hatékony kezelést, amikor rátalált a NYU Langone's Center for Fibroid Care-re.

Gyakran csak rutinvizsgálatokon tűnik fel

Bár azt nem tudni, hogy pontosan mi okozza a miómát, valószínűleg hormonális és genetikai tényezők is hozzájárulnak a kialakulásához. Lehet egészen apró, borsószemnyi, de ökölnyi méretű is – és egyszerre akár több is jelen lehet belőle a szervezetben. A mióma a méh belsejében vagy a külső felületén helyezkedhet el. Több típusa és csoportosítási módja is létezik (milyen típusú sejteket tartalmaz, hol helyezkedik el, milyen irányba növekszik). Gyakori, hogy az érintett nem tapasztal panaszokat, és véletlenszerűen fedezik fel nála a problémát nőgyógyászati vizsgálat során.

Az esetek többségében a miómák 40 és 50 éves kor között fordulnak elő. Színes bőrűeknél a betegség gyakorisága legalább háromszor magasabb. Ennek oka ismeretlen.

Gyakran egyáltalán nem jár tünetekkel az állapot. Ha mégis, a panaszok között szerepelhet erős vagy elhúzódó menstruációs vérzés, kismedencei fájdalom vagy nyomás, puffadás, gyakori vizelés és fájdalom szex közben. Az, hogy milyen tüneteket okoz, attól függ, hogy hol helyezkedik el a daganat, illetve hogy mekkora.