Fiú vagy lány? – kiderült: az anya is befolyásolja a születendő gyermek nemét

Kiderült, hogy az eddigi általános vélekedés helyett, miszerint egyedül a spermium határozza meg a születendő gyerek nemét, a nő életkora is tényező abban, hogy fiú vagy lány születik – számol be a Harvard Egyetem friss kutatásának eredményeiről a New Scientist.

A nagy kérdés: fiú vagy lány lesz a baba? Fotó: Getty Images

Minél idősebb, annál kisebb az esély mindkét nemre

A születéskor a fiúk és a lányok aránya közel 50-50 százalék főként azért, mert a férfiak spermája nagyjából egyenlő valószínűséggel tartalmaz X- vagy Y-kromoszómát, ami meghatározza a gyermek nemét. A Harvard Egyetem kutatói most arra voltak kíváncsiak, hogy a nők is szerepet játszhatnak-e a gyerek nemében. Kutatásukban több mint 58 ezer kettő vagy többgyerekes anyától gyűjtöttek adatokat.

A kutatók a nők gyermekeinek nemét nyolc anyai tulajdonsággal vetették össze: magasság, testtömegindex, rassz, hajszín, vércsoport, kronotípus (a napszak, amikor a legéberebbek), életkor az első menstruáció idején, valamint az első gyermekük születésekor betöltött életkoruk.

A kutatócsoport megállapította, hogy azoknál a nőknél, akik 28 évesnél idősebbek voltak, amikor először szültek, 43 százalékos volt az esélye annak, hogy később is csak ugyanolyan nemű gyermekük lesz, míg azoknál, akik 23 évesnél fiatalabbak voltak, amikor először anyává váltak, ez az arány csak 34 százalék volt. Minél idősebb korban vállal tehát egy nő gyermeket, annál nagyobb rá az esély, hogy csak lányoknak vagy csak fiúknak ad életet.