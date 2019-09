Szülés után ezeket együk

A gyerekszülést bátran nevezhetjük extrém fizikai igénybevételnek, ami ráadásul komoly energiabefektetést követel az anyukától. A szülés utáni első étkezés azonban nemcsak azért fontos, hogy visszapótoljuk a felhasznált energiát, hanem azért is, mert a megfelelő ételek segíthetnek a gyorsabb felépülésben, vagy akár a tejtermelésben is.

A folyadék, az ásványi anyagok és az energia pótlása az elsődleges cél. Fotó: 123rf

Húsleves

Szülés közben a legtöbb anyuka rengeteget izzad, amivel tetemes mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot veszít. Ilyenkor nagyon jól jöhet egy kis csirkehúsleves. Az extra folyadék egyébként is fontos, mivel a szoptatós anyáknak körülbelül napi egy literrel több folyadékra van szükségük. A húsleves tápláló és segít pótolni az ásványi anyagokat. Ha tészta is kerül bele, akkor szénhidráttartalmának köszönhetően egy kis extra energiát is ad - mindezt anélkül, hogy túlságosan megterhelné a gyomrot.

Sós keksz és datolya

A tojásfogyasztás is igen hasznos szülés után, mivel magas fehérjetartalma segít a megerőltetett izmok gyorsabb regenerálódásában.

Érdemes magunkkal vinni egy kis sós kekszet a kórházba, mert ez is segíthet egy kis energiához jutni, sótartalma miatt pedig az elvesztett elektrolitok egy részét is pótolhatja. Szülés utáni émelygés esetén is jól jöhetnek. Jó választás lehet a datolya is: egy kutatás szerint segíthet csökkenteni a vérveszteséget, ha közvetlenül szülés után fogyasztjuk. Emellett cukortartalma miatt gyorsan energiát ad.

Zabkása és gyümölcs

Az erőlködés miatt sokaknál jelentkeznek aranyeres panaszok, amelyek igen kellemetlenné tudják tenni a székletürítést. Ráadásul a hormonoknak köszönhetően egyébként is gyakori a székrekedés. Császármetszés után egyeseknél akár egy hét is eltelhet, mire először sikerül székletet üríteniük, a műtét után ugyanis lelassul a bélműködés.

Ilyenkor érdemes sok folyadékot fogyasztani, és rostban gazdag ételeket enni. Jó választás például a zabkása - lehetőleg valamilyen friss gyümölccsel. Segít feltölteni a glikogénraktárakat, ráadásul a tejtermelés beindulását is támogatja. Egy-két almát is jó ötlet lehet a kórházi csomagunkba dobni. Amellett, hogy az édes, lédús gyümölcs igazán frissítő lehet, segít abban is, hogy ne érezzük olyan száraznak a szánkat.

Marhahús

A legtöbb nő szülés után még napokig, vagy akár hetekig vérzik, ezért ilyenkor nagyon gyakori a vérszegénység és a vashiány. Ez azonban megzavarhatja a felépülést és a tejtermelést is. Ilyenkor ajánlott marhahúst fogyasztani. Segíthet pótolni a nátriumveszteséget, valamint biztosítja a szükséges fehérjebevitel egy részét is.

Forrás: healthline.com