7 tünet, ami mögött lelki okok állnak – Mit üzen a testünk?

Az északnyugati, nyugati tájakon időszakosan erősen felhős vagy borult lehet az ég, így ott kevesebb, míg a délkeleti országrészben a fátyol- és gomolyfelhők mellett még általában sok napsütés várható. Délelőtt leginkább az északnyugati, nyugati vidékeken, délutántól másutt is egyre nagyobb számban, akár ismétlődő jelleggel fordulhatnak elő záporok, zivatarok - akár heves zivatar is kialakulhat! Kísérőjelenségként felhőszakadás és jégeső egyaránt lehetséges! A Dunántúlon a északias, a keleti országrészben a délies szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében azonban viharos, akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak! A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 40 fok között alakul - nyugaton, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 19 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. A mai hidegfront nyugatra már meghozza az enyhülést, de keleten még kitart a kánikula.