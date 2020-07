Nem csak a fájdalom jelzi az endometriózist

Bizonytalan abban, hogy endometriózisa van-e? Töltse ki Endometriózis rizikótesztünket ide kattintva!

Endometriózis alatt azt értjük, amikor a méh nyálkahártyasejtjei (a méh nyálkahártyáját hívjuk endometriumnak) nem a méhben, hanem a méh üregén kívül jelennek meg - olvasható Betegségek A-Z rovatunk vonatkozó cikkében. Ez azért jelent problémát, mert az "elvándorolt" nyálkahártyasejtek egyrészt steril gyulladást okoznak maguk körül, másrészt körülöttük összenövések, letapadások alakulnak ki, amelyek krónikus fájdalmat és más zavaró tüneteket is előidézhetnek. A nyálkahártyasejtek általában a petefészkekben és a kismedencét bélelő szövetekben, ritkábban a méhfalban ágyazódnak be, de a kismedencét is elhagyhatják.

Azendometriózisa reproduktív korú nők 5-15 százalékát érinti, de mivel sokakat nem diagnosztizálnak, és így nem tudják, hogy betegek, ez a szám valószínűleg jóval magasabb lehet. Nőgyógyászati szűrővizsgálaton jó esetben már azelőtt észreveszik, hogy panaszokat okozna, de gyakori az is, hogy a diagnózist csak műtéttel lehet felállítani. Mivel a betegség pontos kiváltó oka, és emiatt a megelőzésének a módja sem ismert, kezelése pedig - amely általában gyógyszeres vagy műtéti úton történik - kizárólag tüneti, teljes gyógyulásról nem lehet beszélni az endometriózissal kapcsolatban.

Kínzó fájdalom, mely hosszú ideig tart

Az endometriózis leggyakoribb tünete a fájdalom. Mint azt dr. Gretchen Glaser, a Mayo Clinic orvosa elmondta, a kínok - amelyek általában kifejezetten erősek - néhány nappal a menstruáció előtt kezdődnek, és csak a vérzést követő napokban múlnak el. "Enyhefájdalommég akár normális is lehet a menstruáció alatt, ám ha elviselhetetlenné válik és sokáig tart, az már az endometriózis tünete lehet. Ha valaki a menstruációja alatt képtelen bemenni dolgozni, annyira szenved, és úgy érzi, semmilyen fájdalomcsillapító nem segít, akkor érdemes kivizsgáltatnia magát" - figyelmeztet a szakember.

Az endometriózis egyik fő tünete a fájdalom. Fotó: Getty Images

Ha valaki endometriózisban szenved, annak a kismedencei fájdalma idővel krónikussá is válhat, vagyis nemcsak amenstruációalatt, hanem állandóan kínlódhat miatta. Sokan szex közben is fájdalmat éreznek. "A medence nehézzé válik, tompa, görcsös fájdalmat érezhetnek a nők" - magyarázza dr. Glaser, aki szerint ez különösen akkor jellemző, ha az endometriózis a petefészek szöveteit érinti, és petefészekciszta alakul ki.

Szövődménye lehet a meddőség

Endometriózis esetén jellemzően nehezebben esnek teherbe a nők, így ha régóta próbálkozunk a babaprojekttel, mégsem jártunk eddig sikerrel, gyanús, hogy mi is érintettek vagyunk. "Ahhoz, hogy a magzat megfoganjon, a petesejtnek ki kell jutnia a petefészekből, hogy végig tudjon haladni a petevezetéken, és megtermékenyíthesse egy sperma. Ezután be kell ágyazódnia a méh nyálkahártyájába, ahol elkezdhet fejlődni. Ha azonban a petevezetéket is érintik az endometrikus elváltozások, összenövések, a petevezeték elzáródik, a petesejt mozgása pedig gátlódik" - mondja dr. Monica Christmas, a Chicagói Egyetem adjunktusa. Súlyos esetben az endometriózis meddővé is teheti a nőket.

Ne vegyük félvállról a fáradtságot sem

A gyakori pisilés sok betegség tünete lehet, köztük az endometriózisé, ugyanis az állapot érintheti a húgyhólyagot. Ha tehát azt tapasztaljuk, hogy a normálisnál többször megyünk vécére, különösen a menstruáció ideje alatt, és emellett más, az endometriózisra jellemző szimptómák is fennállnak, mindenképpen konzultáljunk nőgyógyászunkkal. Ugyancsak figyelmeztető jelnek tekinthető, ha amenzeszalatt kellemetlen bélrendszeri tünetek lépnek fel, hiszen az endometriózisos elváltozás bizonyos esetekben a belekben jelenik meg. "A páciensek puffadást, székrekedést vagy éppen hasmenést, fájdalmas székletürítést tapasztalnak" - szögezi le dr. Laura Douglass, a Chicagói Egyetem adjunktusa.

Dr. Douglass arról is beszélt: sok endometriózisos nő küzd extrém fáradtsággal, így ezen tünet fölött szintén nem szabad elsiklani. "Ilyen esetben kicsit más típusú fáradtságról lehet beszélni, amely az állandó kényelmetlenségérzésből és a krónikus fájdalom megéléséből fakad" - világít rá a doktornő.