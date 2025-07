Intim izmok, amelyekről sok nő megfeledkezik – Egyszerű gyakorlat segíthet megelőzni a bajt

A medencefenék izmok és szalagok komplex rendszere, amely a medence elülső felétől egészen a farcsontig húzódik. Körbeveszi a húgycsövet, a hüvelyt és a végbélnyílást, megtámasztva és a megfelelő helyen tartva az itt található szerveket. A medencefenéki izmok alapvető szerepet játszanak az egészséges hólyag- és bélműködésben, a szexuális életben, de más izomcsoportokkal együttműködve még törzsünk stabilitásában is. A rendszeres testmozgás, illetve bizonyos mozgásformák ugyanakkor jelentős megterhelést róhatnak a medencefenékre – figyelmeztet a The Conversation oldalán Holly Ingram szülésznő. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az itt található izmokat is igyekezzünk tudatosan erősíteni.

Aktív életet élő nőként fontos gondolni a medencefenék izmainak erősítésére is. Fotó: Getty Images

Így hat a sport a medencefenékre

Számos sportág nagymértékben támaszkodik a törzsizmok erejére. Futástól a magasugráson és súlyemelésen át a kontaktsportokig megannyi példát lehet említeni, amelyek közös pontja, hogy stabilitást, erős izomkontrollt és állóképességet igényelnek. Ugyanakkor jelentős terhelést jelentenek a medencefenék izmaira nézve is. Ez magyarázza, hogy miért olyan gyakori a medencefenék-diszfunkció női sportolók körében. Becslések szerint a nők átlagosan felénél előbb-utóbb kialakulnak ilyesfajta panaszok életük során, de aktív sportolóknál ez az arány még magasabb. Egy 2024-ben publikált, női rögbijátékosok bevonásával készült felmérés például arra az eredményre jutott, hogy a megkérdezettek 63 százaléka tapasztalt olyan súlyos tüneteket, amelyek mind a sportteljesítményükre, mind a hétköznapi életminőségükre negatív kihatással voltak.

Az olyan mozgások, mint az ugrás, futás, földet érés, vagy éppen a levegő visszatartása erőkifejtés közben, mind növelik a belső hasi nyomást, lefelé tolva ezáltal a medencefeneket. Megfelelő felkészítés nélkül pedig az itt található izmok megnyúlhatnak vagy kimerülhetnek, különösen, ha eleve gyengébbek, mint a környező törzsizmok. Ráadásul más izmokhoz hasonlóan a medencefenéki izomzat is hajlamos a túlhasználatból fakadó sérülésekre, a felépülés pedig ezekből hosszas időt vehet igénybe.

A medencefenék-diszfunkció többféle tünet formájában is kiütközhet. Gyakori például az edzés, vagy akár köhögés, tüsszögés közben jelentkező vizelet- vagy székletszivárgás. Megváltozhat a székletürítési habitus, felléphet nehéz, húzó érzés az alhas vagy a hüvely területén, fájdalom szex közben. Hasonlóképpen sokan panaszkodnak arra, hogy kitüremkedést vesznek észre a hüvely területén, illetve nem ritka a medencefenéki szervek süllyedése sem. Függően az állapot súlyosságától a panaszok jelentkezhetnek sportolás közben, de akár nyugalomban is.

Mi segíthet erősíteni a medencefenéki izmokat?

Ingram hangsúlyozza, hogy a probléma megelőzésében és kezelésében kiemelt szerepet játszik a medencefenék aktív és hatékony erősítése. Számos edzésgyakorlat célozza a főbb törzsizmokat, ha viszont a medencefenék izomzatát nem dolgoztatjuk hasonló intenzitással, úgy felborulhat az ezek között fennálló érzékeny egyensúly. Mindez a gravitáció és a nagy intenzitású mozgásformák hatásaival kombinálva pedig drasztikusan fokozza az említett medencefenék-diszfunkció kialakulása kockázatát.

Jó hír ugyanakkor, hogy a medencefenék általában jól reagál az azt célzó tréningekre. Rendszeres gyakorlással ezek az izmok is erősebbé, ellenállóbbá válhatnak. Ehhez csupán az alábbiakat kell naponta néhány alkalommal megismételni, akár a munkahelyen vagy este a tévé előtt ülve is.

Medencefenék-erősítő gyakorlatsor