Ha csökken a természetes védelem

A bakteriális vaginózis hátterében a hüvely normál flórájában élő baktériumok természetes egyensúlyának felborulása áll. A kórokozók megtelepedése ellen védő Lactobacillusok (tejsavbaktériumok) számának lecsökkenésével a hüvely pH-értéke emelkedni kezd, enyhén savasból lúgossá válik, ami utat engedhet a gyulladást okozó baktériumok túlszaporodásának. Ez az állapot leggyakrabban antibiotikumos kezelések után lép fel, de számos más körülmény is elősegítheti a kialakulását.

A gyakran visszatérő bakteriális vaginózis súlyos komplikációkat is okozhat. Fotó: Getty Images

Legfőbb tünet: jellegzetes hüvelyfolyás

Milyen tünetek jelezhetik a hüvelygombát? Részletek itt.

A bakteriális hüvelygyulladás legjellemzőbb tünete a bőséges, kellemetlen, ammóniára vagy halszagra emlékeztető, szürkésfehér, egynemű folyás, amelyet időnként enyhe fájdalomérzet is kísérhet. A váladék mennyisége legerőteljesebb mértékben a szexuális aktus után emelkedik, de mindaddig bővebb a megszokottnál, amíg a betegség fennáll. A bakteriális hüvelyfertőzés nemcsak önmagában kellemetlen, hanem számos szövődmény forrása is lehet, mint például a kismedencei gyulladás, visszatérő hólyaghurut (felfázás), másodlagos fertőzések, meddőség, koraszülés, spontán vetélés. Éppen ezért nem csupán a kezelésre, hanem a betegség újbóli kialakulásának megelőzésére is törekedni kell.

Hajlamosító tényezők

A bakteriális vaginózis elsősorban a termékeny korban lévő nőket érinti, tehát amenstruációelőtt, illetve a változókor után már kevésbé jellemző. Gyakori visszatérésének okát nem mindig egyszerű megtalálni, hiszen számos körülmény előidézheti. Ilyen tényező például a menstruáció – a vér lúgos kémhatása, a nem megfelelően megválasztott vagy alkalmazott intimhigiéniai termékek használata miatt –, a terhesség alatti hormonváltozások, a szűk, műszálas ruhák viselése, a szőrtelenítés, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz illetve valamely betegségre szedett antibiotikum is.

Szintén ismétlődő hüvelygyulladáshoz vezethet a fokozott szexuális aktivitás, különösen gyakori partnercserével, óvszerhasználat nélkül. Egyes betegségek – például a cukorbetegség, vérszegénység, az immunrendszert legyengítő kórképek –, a hüvelygomba elleni helyi kezelések, valamint hormonális vagy méhen belüli fogamzásgátlók is elősegíthetik a káros baktériumok elszaporodását.

Kezelés és megelőzés

A már kialakult hüvelygyulladás gyanújával érdemes minden esetben nőgyógyászhoz fordulni, aki a vizsgálatot követően általában antibiotikumterápiát javasol. A kórokozók elleni kezelés mellett gondoskodni kell a hüvelyflóra védelmi rendszerének helyreállításáról és hosszú távú fenntartásáról, hiszen ezzel megakadályozhatjuk a betegség kiújulását. Ebben a segítségünkre lehetnek a hüvely pH-értékének normalizálására alkalmas, a gyógyszertárakban vény nélkül kapható termékek.

Érdemes olyan komplex készítményt – például hüvelykrémet – választani, amely egyszerre képes gátolni a kórokozók megtelepedését, valamint serkenteni a jótékony Lactobacillusok növekedését. Az egészséges, enyhén savas hüvelyflóra megteremtésével hosszú távon is csökkenthető a baktériumok okozta hüvelygyulladás és a visszatérő húgyúti fertőzések kialakulásának az esélye. Az ép hüvelyflóra fenntartását támogató készítmények használata különösen indokolt a gyakran ismétlődő fertőzések esetén, valamint antibiotikumok szedését követően, illetve kellő körültekintéssel akár a várandósság alatt vagy a szoptatási időszakban is.