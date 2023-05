Ha ezt tapasztalod, azonnal fordulj orvoshoz!

Hüvelyfolyása minden nőnek van, egyénenként változó mértékben. A hüvelyi folyás a szerv öntisztuló és védekező mechanizmusának része. Normális esetben a folyás színtelen és szagtalan, de a mennyisége változó lehet. Ahogyan közeledik az ovuláció, a folyás bőségesebbé válik, és az állaga is változhat: tojásfehérje-állagú lehet, míg a menstruáció előtt inkább víztiszta.

Ezért változik meg a hüvelyfolyás és alakul ki a bakteriális hüvelyfertőzés

A hüvelyfertőzéseket többnyire nem elkapjuk, azaz a kórokozók nem kívülről kerülnek be a szervezetünkbe, hanem a bennünk élő baktériumok vagy gombák szaporodnak el. Az ok a hüvelyflóra egészséges egyensúlyának megbomlása: a hüvelyi pH lúgos irányba tolódik, és a jótékony tejsavbaktériumok száma lecsökken.

PAMUT FEHÉRNEMŰ VISELÉSE ÉS A KIEGYENSÚLYOZOTT ÉTREND SEGÍT KIVÉDENI A FERTŐZÉS KIÚJULÁSÁT. FOTÓ: GETTY IMAGES

A kóros hüvelyfolyás leggyakoribb oka a bakteriális hüvelyfertőzés, amely sajnos könnyen ki is újulhat. Ehhez néha elég egy antibiotikumkúra, vagy a túlzásba vitt intim higiénia, irrigálás, tanga viselése vagy akár a gyakori szex, a stresszes életmód, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás is rásegíthet.

Vannak olyan baktériumok, amelyeknek sejtkárosító, az immunrendszer védekezését gátló hatásuk van, ezzel magyarázható, hogy elmaradnak a tünetek, nincs gyulladás, és észre sem vesszük, hogy baj van. Ha van panasz, a fertőzés jellegzetes tünete a híg és bőséges, halra emlékeztető szagú, szürkésfehér színű folyás, amely mellé gyakran csak enyhe kellemetlen érzés társul.

A bakteriális hüvelyfertőzés megelőzhető: az illatosított intim termékek elhagyásával, pamut fehérnemű viselésével és kiegyensúlyozott étrenddel sokat tehetünk magunkért, és kivédhetjük a fertőzés visszatérését. Javasolt az egészséges, enyhén savas hüvelyi pH helyreállításáról és a hüvelyflóra regenerálásáról gondoskodni a patikákban recept nélkül kapható helyi hatású készítményekkel. Ha mindezek hatására sem múlnak el a tünetek, orvoshoz kell fordulni.

Tudjuk jól, hogy felfázás ellen régóta bevált fegyver az antibiotikum. Igen ám, de előfordulhat, hogy mire antibiotikumszedéssel legyőzzük a kórt, a gyógyszer tönkreteszi a hüvelyflóránkat, ahonnan ismét kórokozók juthatnak a húgyhólyagba, és gyakorlatilag minden kezdődhet elölről. Hogyan állíthatjuk meg ezt az ördögi körforgást?

A kezeletlen bakteriális vaginózis komoly következményekkel járhat

Ha a bakteriális hüvelyfertőzést markáns tünetek hiányában nem ismerjük fel időben, a fertőzés hónapokig, sőt akár évekig fennállhat. A tartósan fennálló bakteriális vaginózis által a fertőzést okozó baktériumok a méh üregébe, majd a petevezetékekbe is feljuthatnak, így akár kismedencei gyulladás is kialakulhat. A krónikus kismedencei gyulladás visszafordíthatatlan petevezeték-károsodást okozhat. Nő a méhen kívüli terhesség, valamint a meddőség kialakulásának kockázata, a krónikus kismedencei fájdalom állandósulhat, illetve extrém esetben akár kóros citológiai elváltozáshoz is vezethet. A várandósság alatt a bakteriális hüvelyfertőzés tovább terjedhet a méhszáj, illetve a méh felé is, ami akár vetélést, illetve koraszülést is előidézhet.

