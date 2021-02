Felfázásra nem kell mindig antibiotikum?

Élete során szinte minden nő átesik legalább egyszer valamilyen húgyúti fertőzésen, és bár ezek legtöbbször nem okoznak maradandó károsodást, a fertőzéssel járó kellemetlen tünetek bizony napokra megkeseríthetik az érintettek életét. A gyakori, kínzó vizelési inger, az alhasifájdalomés a csípő, égő érzés a felfázás (más néven hólyaggyulladás vagy hólyaghurut) jól ismert velejárói, melyek kialakulásában - a közhiedelemmel ellentétben - a hideg felületen való ücsörgés csak közvetett szerepet játszik. Az altest lehűlése valóban csökkenti ugyan az immunrendszer védekezőképességét, de afelfázáskiváltó oka jellemzően valamilyen, a szervezetben alapesetben is megtalálható baktérium, amely a húgyhólyagba jutva és annak falán megtapadva elszaporodik. Az ilyen fertőzésre a nők anatómiai felépítésük folytán hajlamosabbak, mivel a húgycső- és a végbélnyílásuk közelebb van egymáshoz, mint a férfiaké. A nőknél ráadásul a húgycső jóval rövidebb, így a "betolakodóknak" sokkal rövidebb utat kell megtenniük ahhoz, hogy a hólyagba jutva megkezdhessék áldatlan tevékenységüket.

Az akut, komplikációmentes felfázást a szervezet önerőből is képes legyőzni. Fotó: Getty Images

Antibiotikum: gyors, de kockázatos megoldás

A húgyhólyagba jutva a baktériumok rendkívül gyorsan szaporodásnak indulnak, számuk 20 perc alatt képes megduplázódni, így a tünetek is látszólag a semmiből törnek ránk: egyik reggel arra ébredünk, hogy sürgősen a mosdóba kell rohannunk, ám hiába éreztük úgy, hogy tele a hólyagunk, csupán pár csepp vizeletet tudunk kipréselni magunkból, azt is keserves kínok között. Az égő, sürgető érzés kezelés nélkül csak egyre rosszabb lesz, így nem csoda, ha minél gyorsabban szeretnénk búcsút inteni a panaszoknak. A felfázás tüneteire az antibiotikum gyors és hatékony megoldást kínál - az orvos által felírt gyógyszer szedésével a kellemetlen tünetek 3-5 nap után enyhülnek és hólyagunk működése visszatérhet a megszokott kerékvágásba. Igen ám, de az antibiotikum nem csupán a problémát okozó baktériumokat támadja meg, hanem a szervezetben természetesen jelen lévő hasznos baktériumfajokat is pusztítani kezdi, beleértve a bél- és hüvelyflóra jótékony baktériumait is.

Fertőzések ördögi köre

Az antibiotikumos kezelés következtében könnyen ördögi körben találhatjuk magunkat: a hólyaghurut tüneteire antibiotikumot kezdünk szedni, ami a "rossz" baktériumok mellett elpusztítja a hüvelyflóra egyensúlyát biztosító Lactobacillusok nagy részét is, így viszont a hüvelyben alacsony csíraszámban élő más baktériumok szaporodásnak indulhatnak, és emiatt hamar hüvelygyulladás (más néven bakteriális vaginózis) alakul ki. Vagyis gyógyulás helyett egyik fertőzésből a másikba esünk, ami hosszú távon igencsak megterheli a testünket. Arról nem is beszélve, hogy a gyakori antibiotikum-használat nemcsak a szervezetet terheli meg, hanem az antibiotikum-rezisztens baktériumok létrejöttét is elősegíti, melyek ellenállnak ezeknek a gyógyszereknek, emiatt az általuk okozott betegségek kezelése nagy kihívás elé állítja az orvosokat. Nemzetközi kutatások szerint 2050-re az antibiotikum-rezisztens baktériumok okozta megbetegedések a vezető halálokok között lesznek, már csak ezért is jó taktika, ha hólyaghurut esetén sem egyből az antibiotikumok után nyúlunk.

Más út is vezethet gyógyuláshoz

Minden esetben érdemes mérlegelni, megéri-e egyből az antibiotikumos kezelésbe belevágni. Az akut, komplikációmentes felfázást ugyanis az egészséges szervezet természetes védekezőrendszere képes legyőzni - főleg, ha ehhez támogatást is nyújtunk a testünknek. A bőséges folyadékfogyasztás átmossa a hólyagot és segíti a baktériumok mihamarabbi kiürülését, ezért fontos, hogy a szokásosnál is több tiszta vizet és (gyógy)teát fogyasszunk. Ne halogassuk a mosdólátogatásokat, a hólyagban pangó vizeletben ugyanis könnyebben elszaporodnak a baktériumok, ezért a rendszeres vizeletürítés is fontos lépés a gyógyulás felé. Ha valamilyen, fertőzésre hajlamosító tényező (például cukorbetegség, vesekő, veleszületett húgyúti rendellenesség) áll fenn az esetünkben, gondoskodjunk róla, hogy megkapjuk a szükséges kezeléseket, ezzel is csökkentve a felfázások számát. Ügyeljünk a megfelelő higiéniára, tartsuk tisztán az intim területeket, és bátran vegyük igénybe a természet adta lehetőségeket: számos gyógynövény, teakeverék és vény nélkül kapható készítmény segíthet afertőzésvisszaszorításában. Minél hamarabb teszünk a baktériumok elszaporodása ellen, annál jobb eséllyel kerülhetjük el a súlyos fertőzést, és annál hamarabb szabadulhatunk meg a kellemetlen tünetektől.

Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben az otthoni kúrálás 4-5 napon belül sem javít az állapotunkon, netán a panaszok súlyosbodnak, láz, hidegrázás, véres vizelet vagy komoly deréktáji fájdalom jelentkezik, azonnal forduljunk orvoshoz. A szakember feladata meghatározni, mikor van szükség a fertőzés antibiotikumos kezelésére, ilyenkor mindig tartsuk be az orvosi utasításokat és az előírt ideig folytassuk a terápiát.