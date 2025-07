Felfáztál? Egyszerű praktikákkal megszabadulhatsz a kínzó tünetektől

A hólyaghurut – vagy hétköznapi nevén a felfázás – egyike a nőket érintő leggyakoribb fertőzéseknek: a nők felénél életük során legalább egyszer kialakul, de férfiaknál is előfordulhat.

Az alhasi fájdalom a felfázás egyik jele lehet. Fotó: Getty Images

Ha elhessegeted, komolyabb baj is lehet belőle

Felfázás akkor alakul ki, ha a kórokozók – leggyakrabban baktériumok, esetleg gombák, ritkábban vírusok vagy paraziták – a húgycsövön át eljutnak a húgyhólyagba, és ott gyulladást okoznak. Ilyenkor alhasi fájdalom, gyakori vizelési inger, vizelés közben jelentkező fájdalom, csípő-szúró érzés, illetve sötét, zavaros, kellemetlen szagú vizelet jelzi a bajt.

Fontos tudni, hogy a húgyutakban elszaporodó baktériumok akár a vesékhez is eljuthatnak és vesemedence-gyulladást okozhatnak, ezért is fontos azonnal cselekedni, amint észleljük a felfázás jellegzetes tüneteit. Ilyenkor akár elegendőek lehetnek az otthoni praktikák is a gyógyuláshoz.

Így szabadulj meg a tünetektől

Enyhébb esetekben nincs szükség antibiotikumos kezelésre, és érdemes is házi gyógymódokkal megtámogatni a gyógyulást, hiszen a gyakori antibiotikumhasználat mellett a baktériumok ellenállóvá válhatnak – hívja fel a figyelmet az Urológiai Központ. Néhány tipp:

Igyál sok, óránként legalább 2,5 deci folyadékot! A víz mellett segíthet a medveszőlőlevél, a cickafarkfű, a csalánlevél vagy mezei zsurlófű tea is!

A víz mellett segíthet a medveszőlőlevél, a cickafarkfű, a csalánlevél vagy mezei zsurlófű tea is! Ha ingert érzel, ne tartogasd , rögtön menj el vécére, a húgyhólyagban pangó langymeleg vizelet ugyanis ideális közeg a baktériumok elszaporodásához.

, rögtön menj el vécére, a húgyhólyagban pangó langymeleg vizelet ugyanis ideális közeg a baktériumok elszaporodásához. Használj a patikákban vény nélkül kapható, gyógynövénykivonat-tartalmú készítményt! Ilyenek például a medveszőlőlevél vagy a tőzegáfonyakivonatot tartalmazó készítmények.

Ilyenek például a medveszőlőlevél vagy a tőzegáfonyakivonatot tartalmazó készítmények. Tegyél melegvizes ruhát az alhasi területre , a hólyag fölé!

, a hólyag fölé! Az ülőfürdő is enyhülést hozhat , aminek jótékony hatását szintén fokozhatjuk kamilla vagy cickafarkfű főzetével, vagy egy kiló sóval, amit egy kádnyi vízben kell feloldani. Ülj benne legalább 20-25 percig, és ne hagyd kihűlni a vizet!

, aminek jótékony hatását szintén fokozhatjuk kamilla vagy cickafarkfű főzetével, vagy egy kiló sóval, amit egy kádnyi vízben kell feloldani. Ülj benne legalább 20-25 percig, és ne hagyd kihűlni a vizet! Ilyenkor kerüld a koffeint és az alkoholt, ezek ugyanis vizet vonnak el a szervezettől.