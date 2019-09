Ezt jelzi, ha tovább tart a menzesz

Terhesség

Bármilyen furán hangzik is, igaz - sőt viszonylag gyakorinak is mondható. Éppen ezért ha bármilyen változást tapasztalunk a vérzésben, és nem védekezünk, érdemes lehet orvoshoz fordulni, mivel terhességet is jelezhet.

Hormonális fogamzásgátlás

Bármi, ami manipulálja a hormonrendszerünk működését, a vérzés idejének kitolódásához vezethet. A tabletták mellett a tapaszok, hüvelygyűrű, méhen belülifogamzásgátlóeszköz vagy implantátum használata is okozhat ilyesmit. Ha beszámolunk róla orvosunknak, segíthet találni egy másik fogamzásgátló módszert.

Korai vetélés

A korai vetélés gyakoribb, mint gondolnánk - a terhesség csaknem fele így végződik, és nagyon gyakori, hogy a menstruáló nő nincs is tudatában annak, hogy terhes, csupán annyit tapasztal, hogy vérzése erősebb a szokásosnál. Ilyenkor a vérzés általában nemcsak tovább tart, de erősebb is. Ha ez három egymást követő hónapban megismétlődik, akkor mindenképpen számoljunk be róla orvosunknak.

Pajzsmirigyproblémát is jelezhet az elhúzódó menzesz

PCOS, pajzsmirigyproblémák

A PCOS, vagyis a policisztás ovárium szindróma felboríthatja a hormonrendszer működését, és hízást, erősebb szőrnövekedést, illetve a menzesz hosszabbá válását is okozhatja. Ha kitolódott idejű vérzés mellé az előbbi tüneteket, fejfájást, illetve az arcszőrzet megerősödését is tapasztaljuk, forduljunk orvoshoz.

Apajzsmirigyalulműködése szintén produkálhat hosszabb vérzést, hízással, hajhullással és fokozott kimerültséggel együtt. Szintén jelentkezhet ilyesmi méhpolip vagy valamilyen vérbetegség, például hemofília esetén. 40 és 50 éves kor között lévő nőknél pedig a menzesz meghosszabbodása a menopauza közeledését is jelezheti.

Forrás: womenshealtmag.com