A női egyensúly a tányéron is kezdődik – az étrend hatása a hüvelyflórára

Az étrendünk ugyanis kulcsszerepet játszhat a hüvelyi egészség fenntartásában azáltal, hogy a tápanyagok és az anyagcsere-termékek kölcsönhatásain keresztül alakítja a mikrobiom összetételét. – írja a News Medical, a Frontiers in Cellular and Infection Microbiology című folyóiratban nemrég megjelent cikkre hivatkozva.

Tányéron az intim egészség kulcsa is?

Egy olasz kutatócsoport friss tanulmánya szerint, az elfogyasztott tápanyagok jelentősen befolyásolhatják a hüvely mikrobiomjának összetételét – vagyis azt, hogy milyen baktériumok élnek ott, és ezek mennyire segítik vagy veszélyeztetik a női egészséget.

Azt találták, hogy azoknál a nőknél, akik több állati fehérjét, különösen feldolgozott és vörös húst, valamint alkoholt fogyasztottak, a hüvelyi mikrobiális közösségek egészségtelenebbé válása felé való eltolódást figyelhető meg. Azoknál viszont, akik inkább növényi eredetű tápanyagokat ettek nagyobb mennyiségben, aktívan védő bakteriális „pajzs” alakult ki.

A kiegyensúlyozott, növényi alapú tápanyagokban gazdag étrend nemcsak az emésztésnek és a szívnek tesz jót, hanem a női intim egészségre is pozitív hatással lehet.Fotó: Getty Images

Mi az a hüvelyi mikrobiom, és miért számít?

A hüvely mikrobiomja szintén baktériumok sokaságából áll, ezek közül a legfontosabbak a Lactobacillus fajok. Ezek segítenek fenntartani a savas pH-t, és ezzel gátolják a kórokozók szaporodását.

Ha ezekből a „jó baktériumokból” kevesebb van, más – kevésbé barátságos – mikrobák kerülhetnek túlsúlyba, például a Gardnerella vagy a Prevotella. Ez az állapot a bakteriális vaginózis (BV), amely kellemetlen tünetekkel járhat, és megnöveli bizonyos fertőzések és terhességi komplikációk kockázatát is.

Mit találtak a kutatók?

A tanulmányban 113, (21 éves átlagéletkorú) 19–30 év közötti, egészséges, nem terhes, szexuálisan aktív olasz nő vett részt. Azokat a résztvevőket kizárták, akik az elmúlt hónapban antibiotikumot szedtek, a mintavétel időpontjában menstruáltak, krónikus betegségben, HIV-, vagy húgyúti fertőzésben szenvedtek, és valaha is terhesek voltak. Részletesen megvizsgálták a résztvevők étrendjét, hüvelyi mikrobiomját és hüvelyi anyagcsere-termékeit. A vörös és feldolgozott húsokból származó állati fehérje, valamint az alkohol rendszeres fogyasztása kedvezőtlen hatással volt a hüvelyflórára. Ezek a nők gyakrabban tartoztak a bakteriális vaginózishoz köthető mikrobiom-típusba, ahol elenyésző számú Lactobacillus található.

Ezzel szemben a növényi eredetű tápanyagok – különösen az α-linolénsav, amely például diófélékben és lenmagban található – védő hatásúnak bizonyultak. (ez az omega-3 zsírsav segítheti a hasznos Lactobacillus fajok fennmaradását).

Több szénhidrát, növényi fehérje, rost és keményítő fogyasztása is összefüggést mutatott az egészségesebb hüvelyi mikrobiommal, különösen a Gardnerella mennyiségének csökkenésével.

Miért számítanak a Lactobacillusok?

A kutatók szerint az állati eredetű fehérjék túlzott bevitele olyan anyagcsere-termékekhez vezethet (mint például az ammónia vagy szulfidok), amelyek növelhetik a hüvely pH-ját – ez pedig nem kedvez a Lactobacillusoknak, és a fokozott gyulladás vagy az ammónia/szulfidok termelése az erjedés során, potenciálisan növeli a hüvely pH-értékét.

A termékeny korban lévő korú nőknél, a hüvely egészségét nagyrészt a Lactobacillus fajok jelenléte biztosítja, amelyek a kórokozók szaporodásának gátlásával segítenek megelőzni a fertőzéseket. Bár számos tényező, mint például a szexuális viselkedés, a stressz és a hormonok, ismert módon befolyásolják a hüvely mikrobiomját, az étrend - különösen a makrotápanyag-bevitel szerepe - kevéssé ismert.

A rostok és növényi tápanyagok ezzel szemben támogatják az egészséges baktériumokat, csökkentik a gyulladást, és kedvezőbb környezetet teremtenek a hüvelyben. Az is felmerült, hogy a bélből származó jótékony hatások – például bizonyos anyagcseretermékek – a véráramon keresztül hatnak a hüvelyre, ezt nevezik bél-hüvely tengelynek.

Mit jelenthet ez a mindennapokban?

Az eredmények alátámasztják a bél-hüvely tengely koncepcióját, és arra utalnak, hogy az állati fehérje- és alkoholfogyasztás csökkentése, az omega-3 bevitel növelése és a több szénhidrát, növényi fehérje, rost és keményítő bevitele valóban elősegítheti a hüvely egészségét. A kutatás alapján úgy tűnik, hogy a kiegyensúlyozott, növényi alapú tápanyagokban gazdag étrend nemcsak az emésztésnek és a szívnek tesz jót, hanem a női intim egészségre is pozitív hatással lehet.

Amit érdemes szem előtt tartani:

Csökkentsük a vörös és feldolgozott húsok, valamint az alkohol fogyasztását.

Részesítsük előnyben a növényi fehérjéket (például hüvelyesekből).

Fogyasszunk több teljes értékű szénhidrátot, például teljes kiőrlésű gabonákat.

Együnk rendszeresen dióféléket, lenmagot és más omega-3 zsírsavat tartalmazó ételeket.

A hüvely egészsége nemcsak a külső higiénián vagy hormonokon múlik – az étrendünk is fontos tényező lehet. Egyre több kutatás támasztja alá, hogy a bélflóra és a hüvely mikrobiomja szoros kapcsolatban állnak egymással, és a mindennapi étkezéseink is alakíthatják ezt az érzékeny egyensúlyt. A női egyensúly tehát valóban a tányéron is kezdődik.