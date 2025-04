Endometriózisod van? Nem mindegy, mit eszel

Egy friss tanulmány szerint négyféle ételcsoport kizárása segíthet enyhíteni az endometriózis tüneteit. A betegség azzal jár, hogy a méhnyálkahártya sejtjei a méhen kívül is megjelennek. Ezek egyrészt gyulladást, összenövéseket, másrészt erős fájdalmakat okoznak. Súlyosabb esetben a bélfalba és a húgyhólyagba is betörhetnek, és ha a petevezetékeket is érintik, meddőséghez is vezethetnek.

A kutatók 2800, endometriózissal diagnosztizált résztvevővel dolgoztak együtt. Az érintettek több mint fele azt mondta, hogy az alkoholfogyasztás csökkentése után enyhült a fájdalma, 43-45%-uk pedig azt állította, hogy kevesebb fájdalmat érzett, miután korlátozták a tejtermékek, a koffein és a glutén fogyasztását az étrendjükben.

A hormonkezelések, a fájdalomcsillapítók és a sebészeti eljárások segíthetnek enyhíteni az endometriózis tüneteit, de ezek a lehetőségek nem mindenkinek megfelelőek. Velük szemben az étrendi módosítások kivitelezhetőbbnek tűnhetnek egyesek számára.

Érdemes lehet megfontolni az étrendünk megváltoztatását. Fotó: Getty Images

"Már több páciensem beszámolt arról, hogy miután csökkentették az alkohol, a glutén és a tejtermékek fogyasztását, hatalmas javulást tapasztaltak a tüneteik terén" - mondta Dr. Daniel N. Ginn nőgyógyász a VerywellHealth.comnak.

"Ha gyakran szenvedsz fájdalmaktól és puffadástól, érdemes lehet esélyt adni némi változtatásnak az étkezés terén" - nyilatkozta Dr. Philippa Saunders, a tanulmány szerzője a portálnak.

Sok mindent fel kell még tárni a területen

Az viszont nem világos, pontosan miért enyhülnek az étrendi változtatások miatt a tünetek. Az új tanulmány nem egy randomizált, kontrollált vizsgálatra alapult, ezért nem bizonyítható ok-okozati összefüggés az élelmiszerek és az endometriózis okozta fájdalom között. Azt azonban mutatja, hogy az étrendi változtatások segíthetnek egyes endometriózisban szenvedőknek, hogy jobb legyen a közérzetük.

Az érintettek 90%-ának általában emésztőrendszeri problémáik is vannak, mint például émelygés vagy székrekedés. Náluk háromszor-ötször nagyobb eséllyel alakul ki irritábilis bél szindróma (IBS) is.

"Jelentős átfedés van az említett diagnózisokkal rendelkező betegek között, és felmerül a gyanú, hogy ezek a betegségek ugyanazon a spektrumon vannak, amit még nem értünk teljesen" - mondta Dr. Ginn.