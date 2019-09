A vagina így változik meg szülés után

Tágabb lesz

Egy görögdinnye méretű baba kitolása után érthető módon a kismedencei izmok lazábbak lesznek, veszítenek rugalmasságukból. Ezáltal pedig - főleg a szülést követő első évben - a hüvely is tágabb lehet. Hogy mennyire tágul ki a szülés után a hüvely, több tényezőtől is függ, például a baba nagyságától, vagy attól, hogy meddig tartott kitolni az újszülöttet. A laza, tág hüvely könnyen rányomhatja a bélyegét a nők életminőségére, ám ma már szerencsére relatíve könnyen lehet javítani ezen az állapoton. A rendszeres Kegel torna sokat javíthat a hüvely rugalmasságán, emellett azonban fontos odafigyelni a testsúlyunkra, és törekedni az egészséges életmódra is.

Szárazabb lesz

Szoptatós anyák egyik leggyakoribb panasza a hüvelyszárazság. A szoptatás csökkenti a nők szervezetében az ösztrogén szintjét, az ösztrogénhiány hatására pedig a hüvely szárazabbá válhat. Ebben az esetben azonban a szárazság szerencsére csak átmeneti probléma: a szoptatás abbahagyásával ugyanis az ösztorgénszint újra emelkedni kezd.

Van változás, de csak átmeneti

Hüvelyfájdalom

A szülés bizony megviseli a hüvelyt. Megeshet, hogy kitolás közben nem tud megfelelően tágulni, így szövetei elszakadhatnak, ami pedig jó darabig komoly fájdalmakat tud okozni a nőknek - különösen, ha a szakadás nemcsak a szöveteket, hanem az izmokat is érintette. Afájdalomakár a szülést követően néhány hétig is eltarthat. Ebben az időszakban jó hatással lehet közérzetünkre a gyógynövényes ülőfürdő vagy a jeges borogatás.

Megváltozik a színe

Nem szabad megijedni, ha a szülés után a vulva (a hüvely külső része) színe megváltozik. Ezt nem csak a terhesség alatt végbemenő hormonális változások okozhatják, hanem a szülészeti beavatkozásokat követő hegesedés is. Általánosságban elmondható, hogy a vulva színe sötétebb lesz. Ez természetes folyamat, nincs szükség aggodalomra.

Gyermekágyi vérzés

A gyermekágyi vérzés, orvosi nevén a lochia sokakat megrémít, pedig megint csak egy természetes folyamatról van szól. A szülést követő hat hétben az anyák teste regenerálódik, igyekszik visszaállni a szülést megelőző állapotba - ilyenkor találkozhatnak az édesanyák a nem várt vérzéssel. A baba megszületését követően a méh elkezd visszahúzódni, eközben pedig a méhlepény helyén vérzés keletkezik, és a felgyülemlett váladékok, szövetdarabok, sebváladékok kiürülnek. A folyamat hetekig is eltart, mire a végén a méh közel eredeti állapotára csökken.

