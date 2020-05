A rendszertelen menstruáció okai

Az első menstruáció

A lányoknál 12-14 éves korban megjelenik az első menstruációs vérzés. Azt azonban érdemes tudni, hogy a ciklus az első időszakban rendszertelen lehet, sőt előfordulhat, hogy 1-2 vérzés ki is marad. Ettől nem kell megijedni, hiszen egy kis idő szükséges a hormonok egyensúlyához.

Rendszertelen menstruációnak nevezzük, ha túl rövid (kevesebb mint 21 nap), vagy túl hosszú (hosszabb mint 35 nap) a ciklus, illetve a vérzés a normálisnál több, illetve kevesebb. Amennyiben a fiatal lánynál hosszabb idő után sem áll be a normál menstruáció, úgy érdemes gyermeknőgyógyász mellett gyermek-endokrinológushoz is fordulni, mivel akár hormonzavar is állhat a probléma hátterében.

Pajzsmirigyzavar: kis szerv, nagy gond

A pajzsmirigyzavar igen gyakran okoz menstruációs panaszokat mind a felnőtteknél, mind a gyermekeknél. Éppen ezért fontos ilyen esetekben a pajzsmirigyfunkciók ellenőrzése: azaz a TSH (agyalapi mirigy hormon), apajzsmirigyhormonok, vagyis a trijódthyronin (T3), tiroxin (T4) és a pajzsmirigyellenes antitestek (anti-ATPO, anti-TGL) vizsgálata.

Érdemes tudni, hogy a fiatal lányoknál előforduló pajzsmirigyzavar legtöbbször autoimmun eredetű, amelynek következtében általában a szerv alulműködése figyelhető meg (gyermekkorban még igen ritka a pajzsmirigy túlműködése). Ekkor a beteg gyógyszeres kezelésre szorul, melynek során pótolják a hiányzó hormont - mondta az endokrinológus.

Főbb tünetei: menstruációs zavarok, fáradékonyság, fokozott alvásigény, túlsúly, depressziós hangulat, koncentrációs zavarok, csökkent hidegtűrés, székrekedés.

Lányoknál a hormonok is okozhatnak rendszertelen menstruációt. Fotó: 123rf

IR, PCOS: gyermekeknél is jelentkezhet

A teherbe esési nehézségek kapcsán igen gyakran előkerül az inzulinrezisztencia (IR) és a policisztás ovárium szindróma (PCOS). Nem is csoda, hiszen a két állapot igen negatív hatást gyakorol a hormonháztartásra, kiváltképp a nemi hormonok szintjére - ezáltal befolyásolják a menstruációs ciklust. Ekkor az LH/FSH egyensúlya felborul, a tesztoszteron szintje megemelkedik, a progeszteron mennyisége lecsökken.

Mivel a férfi nemi hormonok túlsúlyba kerülnek a nőivel szemben, nem alakul ki domináns tüsző, és a tüszőrepedés nem történik meg - helyette kisebb-nagyobb ciszták keletkeznek a petefészkekben (ez az állapot a PCOS). A betegség fő tünete a menstruációs zavar, hátterében pedig azinzulinrezisztenciaáll. A diagnózishoz nőgyógyászati vizsgálaton kívül vérvételre van szükség, köztük terheléses cukorvizsgálatra, figyelembe véve az inzulinértékeket is. Amennyiben kóros állapot észlelhető, úgy személyre szabott diétára, rendszeres testmozgásra és gyógyszeres kezelésre van szükség.

Főbb tünetei: menstruációs zavarok, fokozott szőrösödés, túlsúly, aknék A rendellenesmenstruációjelei A menstruációs zavarok igen gyakori problémának számítanak. Megjelenhetnek alkalomszerűen, de van, hogy hónapról hónapra sok bosszúságot okoznak a nőknek. Mik a csalhatatlan jelek?

Előfordulhat, hogy pszichés ok áll a probléma hátterében. Fiatal lányoknál ugyanis a kóros soványság (anorexia nervosa) szintén járhat menzeszzavarral, illetve a menstruáció teljes elmaradásával is.

Forrás: Budai Endokrinközpont