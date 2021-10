A petevezeték ezek miatt záródhat el

A teherbeesés esélye 35 éves kor fölött folyamatosan csökken, ugyanakkor a még csak a húszas éveikben járó nőknél is probléma lehet a terméketlenség.

Ameddőséghátterében számtalan magyarázat húzódhat. Ezek lehetnek belgyógyászati, nőgyógyászati, endokrinológiai vagy pszichés okok is, és azokon belül is több minden eredményezheti azt, hogy nem sikerül a gyermekáldás. A nőgyógyászati okokon belül igen gyakran derül ki, hogy az egyik vagy mindkét petevezető elzáródott, és emiatt nem képes a petesejt a méhbe vándorolni. Ennek több következménye lehet: az egyik, hogy az illető nem tud teherbe esni, ám nagyobb gondot az okoz, ha a spermium mégiscsak átjut az elzáródott részen (hiszen lényegesen kisebb méretű, mint a petesejt) és a petevezetékben termékenyíti meg a petesejtet. Ekkor méhen kívüli terhesség jön létre, ami egy életveszélyes állapot, így mielőbb műtéti kezelést igényel - ismertette Dr. Józan Gyöngyi, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-sebésze.

A petevezeték-elzáródás viszonylag gyakori problémának számít.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Miért jöhet létre a petevezeték-elzáródás?

Többféle oka is lehet a petevezeték-elzáródás kialakulásának. Ezek közül a következők a leggyakoribbak:

méhen belüli fogamzásgátló;

intim fertőzés;

ciszta;

kismedencei gyulladás (főleg, ha krónikus);

előző nehéz szülés.

Hogyan diagnosztizálható a probléma?

Amennyiben nem sikerül teherbe esni, akkor érdemes petevezeték-átjárhatósági vizsgálatot végeztetni, főleg akkor, ha valaki a fent említett problémákkal is küzd - javasolja Dr. Józan Gyöngyi. A vizsgálatnak több típusa is van (HSG, HyCoSy), ám ha átfogóbb ellenőrzést szükséges, akkor méhtükrözést vagy laparoszkópiás vizsgálatot is elrendelhet az orvos. Bár ezek invazív eljárások, jó oldaluk, hogy nemcsak diagnosztikus, hanem terápiás módszerek is egyben. Ha ugyanis kiderül az elzáródás, ott helyben meg is lehet azt szüntetni, így már nem lesz többé fizikai akadálya a teherbeesésnek - emelte ki a nőgyógyász-sebész.