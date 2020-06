A hüvely szaga ezek miatt változik

Megjött a menzeszünk

Ezt jelzi, ha tovább tart a menzesz A legtöbb nő tisztában van vele, hogy a menstruációs ciklus nem működik óramű pontossággal, és időről időre jelentkezhetnek átmeneti változások a vérzés hosszában, illetve erősségében is. Mutatjuk, mi állhat a háttérben.

A vagina szagának megváltozásamenzeszelőtt, illetve alatt teljesen általános és normális. Ilyenkor a hüvelyből a véren kívül méhszövet, illetve baktériumok is ürülhetnek, amelyek miatt megváltozik a nemi szerv természetes kipárolgása. Az "illat" intenzívebb lehet olyankor, amikor a vérzés már gyengül - az ilyenkor érzékelt szag általában fémes vagy enyhén halra emlékeztető.

Mikor lehet intenzívebb az "illat"?

Szexuális érintkezés után

Nemi érintkezés után is más a hüvely szaga. Okozhatja a verejték, az izgalom hatására termelődő hüvelyváladék, illetve a hüvelybe került spermium is, amely a hüvely természetes baktériumflórájával keveredve egyedi szagot képez. Ha szex utána a hüvely halszagot áraszt, akkor ez nem jó jel: ilyenkor általában valamilyenfertőzésáll a háttérben.

Másképp táplálkozunk, mint ahogy szoktunk

Ahogy bizonyos ételek megváltoztathatják a leheletünk szagát, úgy a hüvelyre is igaz ugyanez. Ilyen lehet például a hagyma, a fokhagyma, a spárga, a curry és a vörös hús is. Az ezekben az ételekben található vegyi anyagok a hüvelyváladék, a verejték és a vizelet szagára is hatással lehetnek. Ha a szervezet megemésztette/feldolgozta az ételeket, a szag is elmúlik.

Gombás fertőzésünk vagy nemi betegségünk van

Ha a szagok megváltozását csípés, viszketés, fura színű váladékozás is kíséri, akkor általában valamilyen betegség áll a háttérben. Ez lehet valamilyen szexuális úton terjedő betegség, de bakteriális vagy gombás fertőzés is. Ha a fenti tüneteket egyszerre tapasztaljuk, akkor forduljunk orvoshoz.

Forrás: health.com