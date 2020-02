Étrendi tanácsok a diabéteszes neuropátia megelőzésére

Mi a diabéteszes neuropátia?

A diabéteszes neuropátia a cukorbetegség egyik szövődménye, hátterében a szakemberek szerint alapvetően két dolog állhat: az egyik, hogy a magasvércukorszintkárosítja az idegrostokat ellátó kisereket, a másik pedig, hogy a diabéteszes anyagcserezavar önmagában is rontja az idegek működését. Leggyakoribb tünete a végtagokban tapasztalható érzékkiesés, izomgyengeség, utóbbi a betegség előrehaladtával akár a bénulásig fokozódhat. Jellemző, hogy a korai szimptómák a végtagok legtávolabbi részén jelentkeznek először - lábujjak, kézen ujjvégek -, majd a károsodás onnan halad fölfelé. Szintén elterjedt panasz a neuropátiás fájdalom, amely lehet állandó, de jelentkezhet bizonyos ingerekre is.

Az étrend fontossága

Mivel a diabéteszes neuropátia nem gyógyítható, önmagában a cukorbetegség kezelése sem szünteti meg. A legokosabb tehát, amit tehetünk, az a megelőzés, megfelelő életmóddal ugyanis jelentősen csökkenthető a cukorbetegség kialakulása, illetve már diagnosztizált anyagcserezavar esetén is segít állapotunk szinten tartásában, így a diabéteszes neuropátia esélyének csökkentésében. A megelőzés legfontosabb pillére a helyesen összeállított étrend: a stabil vércukorszint biztosítása, illetve a megfelelően adagolt tápanyagok, vitaminok és ásványi anyagok fogyasztása ilyen esetben kiemelten lényeges. Mutatjuk, mire kell odafigyelni a diéta megtervezésénél.

Biztosítsuk a vércukorszint stabilitását

A vércukorszint stabilitása az első és legfontosabb feladat a diabéteszes neuropátia megelőzésében. Minél kevésbé kiegyensúlyozott ugyanis a vércukorszint, annál nagyobb a valószínűsége az idegi károsodásnak. Együnk rendszeres időközönként, és egyetlen étkezést se hagyjunk ki! 3 fő- és 2-3 egészséges köztes étkezés megfelelő arány lehet, de - főleg fennálló cukorbetegség esetén - ügyeljünk az adagok méretére, a napi kalóriabevitelre, és az egyes fő táplálék-összetevők (szénhidrát, fehérje, zsír) arányára.

Tartózkodjunk az olyan ételektől és italoktól, amelyek hozzáadott cukrot, egyszerű szénhidrátokat, telített vagy transzzsírokat, illetve túl sok sót vagy keményítőt tartalmaznak, mert hirtelen vércukorszint-emelkedést okozhatnak. Részesítsük helyettük előnyben a magas rosttartalmú, teljes kiőrlésű gabonákat, zöldségeket, gyümölcsöket, alacsony zsírtartalmú tejtermékeket, valamint a sovány fehérjeforrásokat, mint amilyen a bőr nélküli csirkemell, a hal vagy a pulyka. Ezen finomságokat lassabban emészti meg a szervezet, így a vércukorszint nem ugrik meg, egyenletes marad.

Figyeljünk a megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitelre

Rendkívül pozitív hatása lehet annak, ha jól választjuk meg, milyen vitaminokat és ásványi anyagokat viszünk be a szervezetünkbe. Ügyeljünk a B-vitaminok, azon belül is B-12-vitamin szintjére, illetve a D-vitaminra! A B-12-hiány károsíthatja az idegek működését, mivel egyebek mellett megbontja az idegrostokat körülvevő védőburkot, a mielinhüvelyt. A vitamin remek forrásai a halak, húsok, tejtermékek és a tojás, de étrend-kiegészítő szedésével is biztosíthatjuk a szükséges mennyiséget. A D-vitamin a többi között támogatja az idegrendszer működését, hiánya esetén azonban súlyos működési zavarok léphetnek fel. Együnk minél több jó minőségű sajtot, tojást, gombát és halfélét, ezek ugyanis bővelkednek D-vitaminban, amihez azonban a B-12-vitaminhoz hasonlóan étrend-kiegészítő formájában is hozzájuthatunk.

Az ásványi anyagokról se feledkezzünk meg! A magnézium, amelyből sok található a hüvelyesekben, spenótban, olajos magvakban, segíti az idegek működését, hozzájárul a hatékony fehérje-, zsír- és szénhidrát-anyagcseréhez, inzulintermeléshez. Acinkés a folsav a cukoranyagcserét, a sejten belüli anyagcsere-folyamatokat támogatja, illetve csökkenti az oxidatív stresszt - előbbi az olajos magvakban, a brokkoliban, a quinoában, utóbbi pedig a hüvelyesekben, avokádóban, tojásban rejlik a legnagyobb mennyiségben.

Vigyázzunk az alkohollal

Az alkoholfogyasztással több szempontból is érdemes vigyázni. Az alkohol mérgezi, károsítja az idegeket, és gátolja azok egészséges működéséhez szükséges anyagok felszívódását, mint amilyen például a B-12-vitamin. Negatív hatással lehet a vércukorszintre is: a szénhidrátban, cukorban gazdag fajták, így a likőrök, koktélok, pálinkák még mérséklet mennyiségben fogyasztva is hirtelen vércukorszint-emelkedést idézhetnek elő, míg a huzamosabb idejű, túlzó italozás épp ellenkezőleg, veszélyes mértékben lecsökkentheti a vércukorszintet, gátolja ugyanis a máj glükózkibocsátását - olvasható korábbi cikkünkben.

Ügyeljünk a toxinokra

Mivel az ételek toxintartalma érzékenyebbé tehet minket az idegi károsodásokkal szemben, fokozottan figyeljünk arra, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Az aggodalomra okot adó anyagok közül a leggyakrabban a higanyt és az arzént említik, előbbi leginkább a tenger gyümölcseiben, utóbbi pedig egyebek mellett a barna rizsben található meg. Bár nem szükséges teljesen elhagynunk ezen finomságokat, mértékkel fogyasszunk belőlük, és törekedjünk arra, hogy csak minőségi, megbízható forrásból származó termékeket válasszunk.

