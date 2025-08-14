Egyedül hagyta epilepsziás testvérét, most emberöléssel vádolják

Egy epilepsziás roham során magára hagyta fivérét egy makói férfi, és a beteg életét vesztette. Emiatt a felelőtlen testvért gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolják – közölte Grósz Tamás, a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Fontos, hogy az érintettet ne hagyjuk egyedül, valamit segítsünk neki abban, hogy sérülésmentesen vészelje át a történéseket. Fotó: Getty Images

A roham közben keringési és légzési elégtelenség lépett fel

A tájékoztatás szerint a testvérpár rendszeresen italozott közös otthonukban, és ilyenkor gyakoriak voltak köztük a tettlegességig is fajuló veszekedések. A testvérpár tavaly nyáron is éppen veszekedett, amikor a sértett epilepsziás rohamot kapott és összeesett házuk konyhájában. A vádlott azonban – bízva abban, hogy testvére jobban lesz – otthagyta őt, és lefeküdt aludni.

A betegnél azonban keringési és légzési elégtelenség lépett fel a roham közben, ezek következtében pedig életét vesztette. Az időben érkező orvosi segítség megmenthette volna az életét. A vádlott bűnösségének kérdésben a Szegedi Törvényszék fog dönteni.

Hogyan segíthetünk egy epilepsziás roham esetén?

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, az epilepszia egy neurológiai betegség, amely az agyban lévő idegsejtek túlzott vagy rendellenes aktivitásával jár együtt, és ismétlődő rohamokat idéz elő. Kialakulásának hátterében többféle ok is állhat, például genetikai hajlam, fejsérülés, agyi fertőzés vagy más betegség.

A rohamok különböző formákban jelentkezhetnek. Például rángatózás, eszméletvesztés, esetleg furcsa érzékelési élmény is társulhat hozzájuk. Ám bármi is történik konkrétan a roham alatt, nagyon fontos, hogy az érintettet ne hagyjuk egyedül, valamit segítsünk neki abban, hogy sérülésmentesen vészelje át a történéseket. Az Országos Mentőszolgálat javaslatai szerint az alábbiakra kell figyelni:

Biztosítsd a beteg környezetét! Távolítsd el a közeléből veszélyes tárgyakat, hogy elkerüld a sérüléseket! Ne akadályozd! Ne próbáld lefogni a beteget, vagy erőszakkal megállítani a rángatózását!

Ne tegyél semmit a szájába! Az csak egy tévhit, hogy ezzel segítesz neki! Hívj mentőt, ha szükséges! Az ajánlások szerint ezt akkor érdemes megtenned, ha a roham 5 percnél tovább tart, megismétlődik, vagy a beteg nem tér magához utána.

Maradj mellette! A roham alatt és után is folyamatosan legyél a beteg mellett, amíg teljesen magához nem tér. A rohamot követően érdemes stabil oldalfekvésbe helyezni. Ha a beteg ismert epilepsziás, figyeld meg, hogy a roham szokásos lefolyású-e. Ha eltérő vagy súlyosabb, mint általában, sürgős orvosi ellátás szükséges!

Forrás: MTI