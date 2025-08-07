Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Otthon focizott, majd összeesett és meghalt a fiú – hiába küzdöttek hosszasan az életéért

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Focizás után rosszul lett, majd összeesett és meghalt egy 11 éves fiú Békés megyében.

Összeesett és meghalt egy kiskamasz egy Békés vármegyei településen” – adta hírül a Beol.hu. Információik szerint a 11 éves fiú a halála előtt a saját otthona kertjében focizott, ezt követően lett rosszul.

mentőautó oldalán felirat: „Hivatás az életért!”
Érthetetlen haláleset rázta meg Békés megyét. Fotó (illusztráció): mentok.hu

Hiába küzdöttek hosszasan az életéért

A portál megkeresésére Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa ismertette, hogy a mentésirányító egy esetkocsit és egy mentőgépkocsit is riasztott a helyszínre, a helyszínen tartózkodókat pedig folyamatosan instruálta az újraélesztés lépéseire.

Szomorú lett a történet vége

„Sajnos a kitartó, emelt szintű újraélesztési kísérlet ellenére sem lehetett megmenteni a fiú életét” – tette hozzá.

