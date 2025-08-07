Otthon focizott, majd összeesett és meghalt a fiú – hiába küzdöttek hosszasan az életéért

„Összeesett és meghalt egy kiskamasz egy Békés vármegyei településen” – adta hírül a Beol.hu. Információik szerint a 11 éves fiú a halála előtt a saját otthona kertjében focizott, ezt követően lett rosszul.

Érthetetlen haláleset rázta meg Békés megyét. Fotó (illusztráció): mentok.hu

Hiába küzdöttek hosszasan az életéért

A portál megkeresésére Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa ismertette, hogy a mentésirányító egy esetkocsit és egy mentőgépkocsit is riasztott a helyszínre, a helyszínen tartózkodókat pedig folyamatosan instruálta az újraélesztés lépéseire.

Szomorú lett a történet vége

„Sajnos a kitartó, emelt szintű újraélesztési kísérlet ellenére sem lehetett megmenteni a fiú életét” – tette hozzá.