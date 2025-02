Te tudod, hogyan segíthetsz valakin epilepsziás roham esetén? A mentők elmondták

Van epilepsziával élő személy a környezetedben, és sokat gondolkodsz azon, vajon hogyan segíthetsz neki – jól – egy esetleges roham esetén? Ezzel kapcsolatban osztott meg hasznos tanácsokat az Országos Mentőszolgálat, a betegség közelmúltbeli világnapja kapcsán.

A roham alatt és után is folyamatosan legyél a beteg mellett, amíg teljesen magához nem tér. Fotó: Getty Images

Így segíthetsz epilepsziás roham esetén

Biztosítsd a beteg környezetét! Távolítsd el a közeléből veszélyes tárgyakat, hogy elkerüld a sérüléseket!

Távolítsd el a közeléből veszélyes tárgyakat, hogy elkerüld a sérüléseket! Ne akadályozd! Ne próbáld lefogni a beteget, vagy erőszakkal megállítani a rángatózását!

Ne próbáld lefogni a beteget, vagy erőszakkal megállítani a rángatózását! Ne tegyél semmit a szájába! Az csak egy tévhit, hogy ezzel segítesz neki!

Az csak egy tévhit, hogy ezzel segítesz neki! Hívj mentőt, ha szükséges! Az ajánlások szerint ezt akkor érdemes megtenned, ha a roham 5 percnél tovább tart, megismétlődik, vagy a beteg nem tér magához utána.

Az ajánlások szerint ezt akkor érdemes megtenned, ha a roham 5 percnél tovább tart, megismétlődik, vagy a beteg nem tér magához utána. Maradj mellette! A roham alatt és után is folyamatosan legyél a beteg mellett, amíg teljesen magához nem tér. A rohamot követően érdemes stabil oldalfekvésbe helyezni.

Ha a beteg ismert epilepsziás, figyeljük meg, hogy a roham szokásos lefolyású-e – ha eltérő vagy súlyosabb, sürgős orvosi ellátás szükséges” – írták.

Okok, típusok, kezelési lehetőségek

A mentők tájékoztatója szerint az epilepszia kialakulásának hátterében többféle ok is állhat. Egyebek mellett genetikai hajlam, fejsérülés, agyi fertőzés vagy más betegség is kiválthatja.

A rohamok különböző formákban jelentkezhetnek. Társulhat melléjük például rángatózás, eszméletvesztés, esetleg furcsa érzékelési élmény is. A betegség gyógyszerekkel, speciális diétával, bizonyos esetekben pedig akár műtéttel is kezelhető. Megfelelő terápiával a betegek egy része teljes, normális életet élhet.