Parkinson-kór: ezek a vitaminok javíthatják az esélyeket

A Parkinson-kór világszerte csaknem tízmillió embert érint, akik egyelőre legfeljebb a tüneteket lassító és enyhítő terápiákban reménykedhetnek. Az a tény már régóta ismert, hogy ezzel a neurodegeneratív betegséggel járó agyi elváltozások összefüggésben vannak a bélrendszerrel – ez okozza egyébként az érintettek emésztési problémáit is. A California Institute of Technology kutatói szerint e mögött a bélrendszer baktériumflórájának megváltozása áll, ami akár a betegséget is kiválthatja. Ugyanakkor az is kiderült, hogy van két vitamin, aminek a hiánya szintén okolható a Parkinson-kórért.

A Parkinson-kór tüneteinek jelentkezésekor a betegek az érintett agysejtjeiknek legalább 80 százalékát már elveszítették. Fotó: Getty Images

A kezelés jövője

A tudósok megállapították, hogy a Parkinson-betegek mikrobiológiai profilja más, mint amit egy egészséges bélrendszer mutatna. Elképzelhető tehát, hogy a jövőben mikrobiológiai alapú kezeléseket tudnak majd kifejleszteni a Parkinson-kór ellen, hiszen a betegek egészséges bélmikrobiomjának biztosítása védelmet nyújthat. A szakemberek szerint már a terápia felállításában is segíthetne, ha minden betegnél egyéni bélmikrobióta-analízist vagy székletanyagcsere-elemzést végeznének a jövőben.

Maradva a bélbaktériumoknál: egy másik kutatás során 94 érintett és 73 egészséges kontrollbeteg székletmintáját elemezték. Az eredmények szerint a bélbaktérium-közösségek változásai hatására a Parkinson-kórban érintetteknél csökken a B2- és a B7-vitamin szintje. A betegség kialakulása tehát ezzel is összefüggésben van – számol be a Nagoya Egyetem eredményeiről a Science Alert. "A B2- és a B7-vitamin pótlása valószínűleg jótékony hatású a Parkinson-kóros betegek egy részénél" – írják közleményükben a kutatók.