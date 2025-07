GBS: egyik napról a másikra leteríthetnek a betegség tünetei

Sok felhőre számíthatunk, inkább csak rövid időre süt ki a nap. Több hullámban, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, keleten, északkeleten heves zivatarok is előfordulhatnak. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás, de heves zivatarokat jégeső és viharos széllökés is kísérheti. Estefelé csökken a csapadékhajlam. Az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Késő estére 17, 22 fok közé hűl le a levegő. A tegnap érkezett hidegfront fölöttünk hullámzik ma is.