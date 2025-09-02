Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Demencia: ezért érdemes tisztában lenni a korai jelekkel – általában a hozzátartozók veszik észre a tüneteket

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

A demencia általában a 65 év felettieket érinti, de ritkán megjelenhetnek a tünetek fiatalabbaknál is.

Dr. Kovács Tibor neurológus a demencia korai felismerésének fontosságáról beszélt a Reggeliben. A téma annak kapcsán került szóba, hogy Bruce Willis felesége a napokban nyilatkozott férje állapotáról, aki frontotemporális demenciával küzd.

A demenciák közül a leggyakoribb az Alzheimer-kór. Mint mondta, az első tünetek összekeverhetők hangulatzavarral vagy depresszióval, mivel az agy ugyanazon területe károsodik ezekben az esetekben. A leggyakoribb panasz az Alzheimer-kór esetében a rövidtávú emlékezet, azaz a friss információk megjegyzésének a zavara. A tünetek általában 65 év felett jelentkeznek, de ritkább esetben fiatalabbaknál is kialakulhat.

Idősebb férfi a fájó fejét fogja.
Sokszor a hozzátartozók veszik észre a tüneteket. Fotó: Getty Images

A panaszok kitolásának alappillére a kockázati faktorok megelőzése (ez több belgyógyászati betegséget, főleg szív- és érrendszeri problémákat jelent), a szellemi és a fizikai aktivitás megtartása, valamint a mediterrán étrend. A szakértő szerint ezek betartásával tehetünk azért, hogy minél később legyünk érintettek.

Mivel sokszor a belátóképesség is károsodik, ezért a betegek gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy érintettek

"De ha a környezet felfigyel erre, és a beteg idősebb, érdemes szűrővizsgálatokat végezni. Ebben a háziorvosok is tudnak segíteni, valamint a neurológiai- és pszichiátriai szakrendelők is" - mondta Dr. Kovács Tibor. 

Az Alzheimer-kór okairól és tüneteiről itt írtunk bővebben.

