Bruce Willis: így kommunikál vele a családja

Bruce Willis felesége először beszélt nyilvánosan férje frontotemporális demenciával folytatott küzdelméről. Szerinte Bruce továbbra is jó egészségnek örvend, csak az agya működik máshogy – írta meg az Index.

Bruce Willis és felesége, Emma Heming 2019-ben. Fotó: Getty Images

Egy-egy pillanatra visszatér

Emma Heming Willis a Good Morning America műsorában osztotta meg tapasztalatait: „Bruce még mindig mozgékony, fizikailag jó formában van. A problémát az jelenti, hogy az agya már nem működik úgy, mint régen. A beszédkészsége egyre romlik, de mi megtanultunk alkalmazkodni. Kialakítottunk egy újfajta kommunikációt, ami ugyan más, de működik.”

Nem hosszú időkre, de vannak pillanatok. Az a jól ismert, szívből jövő nevetés, a csillogás a szemében vagy egy apró mosoly, ilyenkor egy pillanatra újra ott van velünk. Hálás vagyok minden egyes ilyen kis szikráért.

A 70 éves Bruce Willis három éve küzd frontotemporális demenciával, amely elsősorban a viselkedést és a nyelvi képességeket érinti. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Bruce Willis felesége és lányai közvetlen közelről tapasztalhatták meg a színész egészségének fokozatos romlását már jóval azelőtt, hogy megkapták volna a hivatalos diagnózist.