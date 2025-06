Kevésbé veszélyezteti az Alzheimer-kór a kíváncsi embereket

Az Alzheimer-kórral járó mentális leépülés a társadalom elöregedésével egyre több embert érint. Számos kutatás foglalkozott már a betegség megelőzésének és kezelésének lehetőségeivel, egy USA-ban végzett kutatás most megállapította, hogy az idősebb korban is fenntartott kíváncsiság és tanulás iránti vágy is nyújthat némi védelmet a betegség kifejlődése ellen - írja az Independent.

Az Alzheimer-kór degeneratív, gyógyíthatatlan idegrendszert érintő betegség ; presenilis típusa a 65 évnél fiatalabbaknál, míg a senilis típus 65 évnél idősebbeknél jelentkezhet. Az Alzheimer-kórra már a betegség megjelenése előtt is utalhatnak jelek: kisebb memóriazavarok, a figyelem kiesése, apróbb kommunikációs nehézségek. A betegség tüneteiről és kezeléséről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.

A Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) kutatói szerint azok az idősebb felnőttek, akik továbbra is szívesen tanultak, nemcsak aktívan tartották elméjüket, hanem megvédték agyukat az Alzheimer-kórtól és a demencia más formáitól is. A PLoS One folyóiratban megjelent tanulmány azt is megállapította, hogy a természetes kíváncsiság önmagában is nyújthat némi védelmet a kognitív hanyatlás tüneteivel szemben.

Az Alzheimer-kórral járó mentális leépülés a társadalom elöregedésével egyre több embert érint. Fotó: Getty Images

„A pszichológiában általános vélekedés, hogy egy adott személy érdeklődési szintje és kíváncsisága hajlamos csökkenni az életkorral” – mondta Alan Castel pszichológus, a tanulmány társszerzője. „Szerintünk azonban ez ellentmond annak, amit a kísérleteinkben részt vevő idősebb felnőtt résztvevőknél láttunk, akik általában igen nyitottak, érdeklődők voltak a kísérlettel, és a nekik készített kvízkérdésekkel kapcsolatban is”. A szakember a kíváncsiság két formáját különítette el: az egyik a személyiségből fakadó, úgynevezett természetes kíváncsiság, illetve az adott helyzet okozta, pillanatnyi kíváncsiság. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az adott személy érdeklődését milyen mértékben keltik fel az aktuális teendők, vagy a környezetében lévő ingerek.

A kettő típus nem feltétlenül azonos mértékű: vannak, akik természetüknél fogva nem kíváncsiak, de szenvedélyes tudásszomjat mutatnak bizonyos témákkal kapcsolatban. Az új tanulmányban a tudósok megpróbálták szétválasztani a kétféle kíváncsiságot egy nagyszámú, 20 és 84 év közötti résztvevőből álló mintán. Egy kérdőívet kellett kitölteniük, amellyel a kíváncsiságuk típusát és szintjét próbálták feltárni. Azt tapasztalták, hogy a kíváncsiság szintje a kora felnőttkorban lecsökken, majd középkor után meredeken megnő, és egészen időskorig emelkedik. A pszichológusok szerint a középkorú embereknek a családfenntartással és gyerekneveléssel kapcsolatos feladatok ellátásához elengedhetetlen egy proaktív nyitottság és kíváncsiság a világ dolgai iránt. Időskorban pedig a hobbik iránt megnövekvő szenvedély fűti a kíváncsiság mértékét. A kutatók szerint ennek a kíváncsiságnak a fenntartása védelmet nyújthat a szellemi leépüléssel szemben.