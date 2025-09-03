ALS: ezek a gyógyíthatatlan betegség korai jelei

Az ALS, azaz az amiotrófiás laterálszklerózis az akaratlagosan mozgatható izmokat beidegző agyi és gerincvelői mozgató idegsejtek pusztulásával járó betegség. Főként a tengerentúlon Lou Gehrig-kórnak is nevezik a híres baseballjátékos után, akinél a betegséget diagnosztizálták. Az ALS az akaratlagos mozgások kivitelezéséért felelős ("motoros") neuronok pusztulását jelenti. Motoros sejtek az agyban és a gerincvelőben is találhatók. ALS esetén a neuronok pusztulása a központi idegrendszer mindkét részében bekövetkezik. A beidegzésük elvesztése és részben a mozgáshiány miatt az izmok elsorvadnak.

A gyenge végtagok ALS-t is jelezhetnek. Fotó: Getty Images

Izomgyengeség jelezheti az ALS-t

Egyénenként eltérő lehet, hogy milyen tünetek jelzik a betegség korai szakaszát: a panaszok attól függnek, hogy mely idegsejtek érintettek.

problémák a járással vagy a szokásos napi tevékenységek elvégzésével

botlások és esések

a lábak, a lábfej vagy a boka gyengesége

a kezek gyengesége vagy ügyetlensége

elmosódott beszéd vagy nyelési nehézség

gyengeség, izomgörcsökkel és izomrángásokkal a karokban, a vállakban és a nyelvben

érzelmek akaratlan kifejezése, például sírással vagy nevetéssel

gondolkodásbeli vagy viselkedésbeli változások

Általánosságban elmondható, hogy a karokban, a kezekben, a lábakban és a lábfejekben kezdődik az izomgyengeség vagy -merevség, amely aztán továbbterjed a testben. Az, hogy ez milyen gyorsan történik, személyenként eltérő lehet, de idővel a rágásra, a nyelésre, a beszédre és a lélegzésre is hatással van. Fájdalommal általában nem jár a betegség későbbi stádiumokban sem, és az érzékszerveket sem érinti – írja a Mayo Clinic.

Nincs gyógymód

Az ALS-re nincs gyógymód, a betegség okozta károsodást nem lehet visszafordítani. Különböző kezelésekkel az érintettek állapotának romlását lehet lelassítani: ennek része lehet gyógykészítmények szedése, fiziko-, foglalkozás- és beszédterápia. A betegek túlélése a diagnózis felállítását követően átlagosan 3-5 év.