A szemhéjrángatózás okai

Túl sok koffein

Aki sokat kávézik, vagy teázik, annál a jelentős koffeinbevitel okozhat szemhéjrángást, mert a hatására a szívverés és azanyagcsereis felgyorsul, és az izmok is megfeszülnek - például a szemhéjmozgató izmok is. Ha gyakran tapasztalunk ilyesmit, érdemes lehet visszavenni a koffeinfogyasztásból.

Ha tikkel a szem, lehet, hogy csökkenteni kell a kávéadagot

A stressz is kiválthatja

A testünk sokféleképpen reagálhat a stresszre, ezek közül az egyik lehet a szemtikkelés is. Ilyenkor érdemes kipróbálni valamilyen nyugtató teát, esetleg egy kis jógát vagy meditációt, ami segíthet megnyugodni.

A tudósok egyre többet és többet tudnak meg arról, hogy a stressznek milyen hatása van az egészségre. Ma már világos, hogy nem csak a mentális, hanem a fizikai egészségben is kár keletkezik akár az akut, akár a krónikus stressz hatására. Milyen káros hatásai lehetnek még a stressznek?

Allergia is lehet az ok

Ha valaki allergiás, a szervezetében hisztamin szabadul fel, erre pedig a test különféleképpen reagálhat - például viszketéssel, vagy épp szemhéjrángással is. Ilyenkor speciális szemcseppel enyhíthetőek a tünetek.

Túl kevés alvás

A szemhéj körüli izmok nagyon érzékenyek, így ha nem tartjuk eleget csukva a szemünket, vagyis nem alszunk eleget, nem lazulnak el, és rángatózással, remegéssel reagálhatnak. Ha ilyesmit tapasztalunk, mindenképp szakítsunk időt a pihenésre.

A szem rángatózása lehet az egyik jelzés, hogy erősebb szemüvegre van szükség

Nem megfelelő szemüveg

Ha szemüvegesek vagyunk, a szem önkéntelen rángatózása lehet az egyik jelzés arra, hogy más, esetleg erősebb lencséjű darabra lehet szükségünk. Rendszeres tikkelés esetén érdemes elmenni a szemészetre, és orvossal beszélni a tünetekről.

Tumor is állhat a háttérben

Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy a rángatózás oka agydaganat. Ha az összes többi okot teljesen kizártuk, akkor sem kell feltétlenül megrémülnünk, de a biztonság kedvéért mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Forrás: womenshealthmag.com