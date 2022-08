Világszerte óriási különbségek vannak a jövedelmek között, a napi megélhetési gondokkal küzdők pedig értelemszerűen sokkal nagyobb arányban szenvednek bizonyos betegségektől is, hiszen kevesebb időt és pénzt tudnak az egészségük megóvására fordítani. Az American Journal of Epidemiology egy új tanulmánya azt mutatja, hogy a tartósan alacsony bérek idősebb korban a mentális egészség hanyatlását is eredményezhetik – írja az Iflscience.

A mentális egészségre is hatással van az alacsony fizetés

Korábbi kutatási eredmények már rávilágítottak arra, hogy az anyagi nehézségekkel küzdők köreiben jóval gyakoribbak az olyan egészségügyi problémák, mint például a depresszió, a magas vérnyomás vagy az elhízás. A friss kutatásban csaknem háromezer idős ember anyagi helyzetét és egészségi állapotát vetették össze, mindegyikük 1936 és 1941 között született. Felmérték a béreik alakulását a 1992 és 2004 közötti időszakban, és ez alapján három kategóriába sorolták őket: soha nem volt alacsony a keresetük, időszakosan alacsony fizetést kaptak, vagy folyamatosan alacsony fizetést vittek haza.

Az alacsonyabb fizetés a későbbi életszakaszban a mentális egészség hanyatlásával járhat. Fotó: Getty Images

A csapat ezt követően megvizsgálta a résztvevők memóriaromlását a következő 12 évben, 2004-től 2016-ig. Azt találták, hogy a folyamatosan alacsony bért kereső munkavállalók kognitív képességei idősebb korra gyorsabban romlott, mint a másik két csoporté. Agyuk biológiai öregedése tíz év alatt átlagosan egy évvel volt rosszabb, mint azoké, akik csak néha, vagy soha nem kerestek rosszul.

„Kutatásunk ismét bizonyította, hogy a tartós alacsony bérezés összefüggésbe hozható az élet későbbi szakaszaiban felgyorsult memóriaromlással” – mondta el Dr. Katrina Kezios, a Columbia Egyetem epidemiológiai tanszékének kutatója. A szakember szerint a demencia szűrésére szolgáló vizsgálatokkal is javasolt kiemelten erre a célcsoportra fókuszálni.