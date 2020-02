Nátha után fülkürthurut?

Nem csak nátha okozhatja

hasznosak a torokfertőtlenítő, gyulladáscsökkentő helyileg ható készítmények, szopogató tabletták, vagy antihisztamin tartalmú gyógyszerek. A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy nátha, orrdugulás esetén fontos a megfelelő orrfújás, ne " pumpáljuk " az orrunkat, mert ilyenkor az orrgaratból az orrban lévő kóros váladékot illetve az ebben lévő a baktériumokat és vírusokat is bejuttatjuk a dobüregbe.Amennyiben mindent megtettünk a fülkürthurut kialakulása ellen, a panaszaink mégis rendszeresen kiújulnak, érdemes alaposabb vizsgálatoknak is alávetni magunkat. Elképzelhető, hogyEz lehet például orrsövény ferdülés, vagy krónikus arcüreggyulladás, orrmandula gyulladás, vagy allergia, esetleg reflux, illetve ritkán daganatos megbetegedés is. Ilyen esetekben a fülkürthurut csak egy tünet, ami akkor fog elmúlni, ha a kiváltó okot kezeljük.