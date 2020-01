Mit tegyünk, ha piros a torok?

Mindenki számára ismerős tünetek közé tartozik a magas láz és a torokfájás. Ezek mögött a tünetek mögött gyakran igen komoly betegséget állhatnak, amely elsősorban a légutakat támadja meg.

Az általában 3 éves kortól, gyakrabban iskolások között jelentkező fertőző betegség, a tüszős mandulagyulladás nyállal terjed, és egész évben előfordulhat, időnként halmozottan is. A betegség tüneteiről, a megelőzés és a gyógyítás eszközeiről dr. Ablonczy Mária, a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Fül - Orr - Gégészeti osztályának főorvosa beszélt korábban.

A tüszős mandulagyulladás nyállal terjed





Az orrgaratmandula az orrüreg hátsó részében, a garat tetején helyezkedik el, közvetlenül a fülkürt nyílásai mellett. Ha mérete eléri azt a nagyságot, amely tüneteket okoz vagy krónikus gyulladás alakul ki - visszatérő középfülgyulladás, tartós halláscsökkenés, nehézlégzés, krónikus orrmelléküreg-gyulladás - akkor az eltávolítás az egyetlen lehetőség, amelytől tartós eredmény, gyógyulás várható.



" A mindennapos orvosi gyakorlatban egyik leggyakoribb légúti hurut - a fájdalmas, kaparó torok, nyelési nehezítettség, a vizsgáló által látott "piros torok" - hátterében a torokgyulladás , illetve a tüszős mandulagyulladás áll. A gyulladás a torok két oldalán elhelyezkedő mandulákat érinti, amelyek a szervezetet érő fertőzések elleni védekezés egyik első szűrőállomásai. Fontos védekező feladatokat ellátó sejteket tartalmaznak, és ellenanyagokat termelnek, ezért a tüszős mandulagyulladás kezelése különösen hangsúlyos. A tüszős mandulagyulladás lehet virális, bakteriális, gombás eredetű. Az esetek kb. 70 százalékában a fertőzést több fajta vírus, és csupán 30 százalékában Streptococcus pyogenes nevű baktérium okozza. A streptococcus okozta tüszős mandulagyulladás felismerése döntő fontosságú a kezelés szempontjából, ezért gyanú esetén szükséges a torokváladék leoltása vagy a gyorsteszt elvégzése" - mondta dr. Ablonczy Mária.

Milyen tünetek észlelhetők tüszős mandulagyulladás esetén?

A kicsiknél elsősorban hirtelen kezdődő magas láz, fej-, has-, torokfájdalom jelentkezik, majd nyelési nehézség is. A gyerekek erős fájdalomra is panaszkodhatnak, ezek különösen az áll alatti, illetve nyaki nyirokcsomókat érintik, amelyek ekkor megduzzadnak, és tapintáskor, nyeléskor érzékennyé válnak.

Szövődményként előfordul mandula mögötti, körüli tályog, középfülgyulladás , valamint úgynevezett "második betegség": reumás láz, szívizomgyulladás , vesegyulladás, bőrbetegségek is.

A gyulladás kezelése

Megelőzés