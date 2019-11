Tényleg megölhet a visszatartott tüsszentés?

Veszélyes a visszatartott tüsszentés?

Az inger megszakítható az orrlyukak befogásával, de van, amikor ez nem elég: a folyamat végigpörög, a tüsszentés pedig tulajdonképpen "befelé sül el". Ez pedig egyáltalán nem jó a szervezetnek, mert komoly sérüléseket is okozhat. Hogy miért?

A tüsszentés a szervezet védekező reflexe, de önveszélyes is lehet

Egy kísérletben megmérték a tüsszentés szelének sebességét. Nos, a reflex, ha működésbe lép, az orrcsatornán mintegy 4,5 m/sec sebességgel nyomja át a levegőt. Tüsszögés közben a tüdőben kialakult teljes légnyomás megpróbál kiszabadulni az orron keresztül. Ha a levegő távozási útvonalát blokkoljuk (az orr vagy a száj lezárásával), a tüsszentés a levegőt a fül irányába kényszeríti. Itt behatol a fülekben található Eustach-kürtbe, amely a középfület összeköti a garattal, és a középfülben károsodást okozhat, például kilyukaszthatja a dobhártyát. Ez pedig hallásvesztéshez vagy hosszan tartó szédüléshez is vezethet.

A tüsszentés visszatartása azonban sokkal több módon is érinti szervezetet a fülre gyakorolt hatásnál. A nagy tüsszentések miatt az erek elszakadhatnak a szemben, ami bevérzést okozhat. Emellett inkontinenciaproblémákat is kelthet. Sérülést okozhat egy vízszintes izomban, amely a bordák alján húzódik. A vérnyomás hirtelen emelkedése a blokkolt tüsszögés miatt ráadásul az agyban lévő ereket is elszakíthatja. A különösen erőszakosan visszatartott tüsszentés a nyak sérülését okozhatja, de arcüregi műtét is lehet a következménye egy rosszul sikerült tüsszentésnek.

Halálos lehet a tüsszentés?

Nos, a legszélsőségesebb körülmények között, amikor egy nagy tüsszentés visszatartunk, amelynek ereje befelé hat, akkor akár agyvérzés is felléphet, következtében pedig halál is beállhat.

A tüsszentés a szervezet védekező mechanizmusa, reflex, amely - a köhögéshez hasonlóan - a felső légutakat hivatott megtisztítani a nem kívánatos betolakodóktól, hosszú távon azonban igencsak legyengítheti a szervezetünket. Részletek!

A legjobb ezért, hogy a tüsszentést hagyjuk, hadd menjen a maga útján. Ez a testi funkció ugyanis fontos szerepet tölt be azáltal, hogy eltakarítja az orrból a kórokozókat. Ezért zsebkendőt kell használni, de legalább is eltakarni az orrunkat és a szánkat, hogy a kirepülő cseppekkel a kórokozókat ne adjuk át másoknak. És ha lehet, megfázva ne menjünk kamarazenei koncertre.

Forrás: howstuffworks.com