Miért rosszabb a nátha éjszaka?

A tudomány elsősorban cirkadián ritmusunkkal magyarázza a jelenséget. Mint azt az IFLScience írja, szervezetünk belső órájáról van szó, pontosabban sejtjeink veleszületett képességéről, hogy követni tudják a napszakok váltakozását. Ez rendkívül fontos a sejtszintű folyamatok zökkenőmentes lezajlásához, és jelentősen befolyásolja úgy az alvásmennyiségünk, mint a környezetből érkező fény erőssége. Mindent egybevetve cirkadian ritmusunk alapjaiban meghatározza például szívműködésünk és immunrendszerünk szabályozását is.

A megfázás tünetei jellemzően éjszaka a legkellemetlenebbek. Fotó: Getty Images

Az alvásidő közbeni nyugalmat szervezetünk regenerálódásra használja ki, éppen ezért is olyan fontos egészségünk megőrzéséhez a kielégítő éjszakai pihenés. Nincs ez másképp betegen sem: ilyenkor fehérvérsejtek sokasága árasztja el véráramunkat, hogy aztán koordinált támadást indítsanak a megfázásért felelős vírusok ellen. Csakhogy az ellentámadásnak ára van, éppen ezt is érezzük magunkon lefekvéshez készülődve, majd másnap reggel, amikor felébredve kikelnénk az ágyból.

A náthás tünetek ugyanis javarészt annak jelei, hogy immunrendszerünk aktívan igyekszik legyőzni a fennálló fertőzést. Az érintett testtájakon, jellemzően például a torokban immunsejtek sokasága áll hadba, gyulladást és sejthalált hagyva maguk után. Minden sejtet elpusztítanak, amelyet megfertőztek a vírusok, aminek az érintett szövetek fájdalma, érzékenysége a következménye. Orrunkban fokozódik a váladéktermelés is, elősegítve a légutak tisztulását. Voltaképpen tehát egy, az egészségünk szempontjából üdvös helyzetről beszélhetünk, még ha nem is éppen a legjobb érzés mindezt átélni. Elvégre mégiscsak háború dúl a szervezetünkben.

Nem csak a cirkadián ritmus a felelős

Persze egyéb tényezők is szerepet játszanak abban, hogy estére rosszabbul érezzük magunkat náthásan. A többi között e körben említhető a gravitáció is. Amikor lefekszünk, a váladék könnyen felgyülemlik az orrmelléküregekben, a fokozódó nyomás pedig akár fejfájást is kiválthat. Amint azt reggel felkelünk, a gravitáció máris a szolgálatunkba áll, álló helyzetben ugyanis könnyebben kiürül a nagy mennyiségben képződő váladék, így a közérzetünk is hamar javul. Ezenkívül a megfázás hormonháztartásunkra is rányomhatja bélyegét a romló alvásminőség révén, egyszersmind befolyásolva immunfunkcióinkat is. Mindebből pedig egy ördögi kör alakulhat ki, benne álmatlan éjszakákkal és még kínzóbb tünetekkel.

Az IFLScience cikke szerint a legjobb, amit tehetünk betegen, hogy igyekszünk annyit pihenni, amennyit csak lehet. Amikor pedig másnap reggel azt érezzük, hogy testünk gyűlöl minket, jusson eszünkbe, hogy az adott helyzetben valójában jó dolog, ami történik.

