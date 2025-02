Influenzajárvány: ezek most a vezető tünetek

Ahogy a múlt héten mi is megírtuk, a figyelőszolgálat jelentése szerint jelentősen megugrott az influenzás megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma Magyarországon. Az adatok szerint január 13-19. között országszerte csaknem 54 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű megbetegedés tüneteivel, ami kiugróan magas szám, legutoljára a 2016-2017-es járványszezonban dokumentáltak ennyi beteget.

Az influenzaszezon nem csak Magyarországon komoly, a USA Today cikke szerint az Egyesült Államokban is meghaladja a betegszám az ilyenkor megszokottat. Ebben a szezonban eddig több mint 160 ezer ember került kórházba influenza szövődményei miatt a Centers for Disease Control (CDC) and Prevention becslései szerint. Mint írták, a következő hetekben még ennél is rosszabb adatokra készülnek, rendszerint ugyanis február második felében tetőzik az országban az influenzajárvány.

Az influenza mellett más, szezonális megbetegedés esetszáma is emelkedik. Fotó: Getty Images

Persze az influenza mellett más, szezonális megbetegedés esetszáma is emelkedik, nagyon sok embert fertőz meg az új koronavírus, illetve a náthavírusok is gyorsan terjednek. A beszámoló szerint az alábbi tünetekkel fordulnak idén orvoshoz az influenzások:

láz és hidegrázás;

köhögés;

torokfájás;

orrfolyás és orrdugulás;

fáradtság, izomfájdalmak testszerte;

fejfájás;

hasnemés és hányinger, hányás - ez utóbbi tüneteket leginkább kisgyermekeknél tapasztalják.

Az influenza elleni védőoltás jelentős védelmet nyújt a fertőző betegséggel szemben, melynek hatásairól, és a vakcinával kapcsolatos tévhitekről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.