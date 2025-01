Súlyos influenzajárvány tombol Magyarországon, 8 éve nem volt ennyi beteg

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2025. január 13-19. között az országban 53800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű megbetegedés tüneteivel. Ez a létszám nem csak a tavalyi adathoz képest kiugró, hanem hosszabb időtávon összevetve is: utoljára a 2016-2017-es járványszezonban mérték ilyen magasra a betegek számát - hívta fel a figyelmet a Portfolio.

Furcsamód az NNGYK a korábbi évekkel összevetve is rendkívülinek mondható járványhelyzetben nem adott ki plusz központi tájékoztatást, nem kezdett figyelemfelhívó kampányba, vagy a védőoltások felvételének támogatásába, továbbra is csak a szokásos heti jelentésében mutatja be az aktuális megbetegedési számokat.

Utoljára a 2016-2017-es téli járványszezonban volt ilyen magas az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Fotó: Getty Images

Jó hír olvasható ki ugyanakkor a hatóság integrált jelentéséből: a szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzések számának emelkedése a közeljövőben várhatóan megáll. Surján Orsolya helyettes országos tisztifőorvos az alábbi nyilatkozatot tette a múlt héten: "Azt javasoljuk, hogy aki még nem adatta be magának az oltást, és mindenképpen élni szeretne vele, az az oltást követő napokban különösen kerülje a közösséget, a találkozásokat és a fertőződés lehetőségeit. Nem azért, mert az oltás következtében súlyosabb megbetegedése lenne, csak azt gondolhatja, hogy hiába adatta be az oltást, az semmit nem ért. Ugyanis az oltást követően 10-14 nap szükséges a védettség kialakulásához. Ebben az időszakban különösen vigyázni kell a fertőzés megelőzésére."