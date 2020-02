Így őrizhetjük meg a torkunk egészségét!

A nátha és influenza megelőzéséhez az egyik legjobb módszer, ha gyakran megmossuk a kezünket. Az is fontos, hogy senki se fogdossa rendszeresen saját száját és orrát. Ezért ne nyúljon magához!

HasználjunkA hideg külső levegő, illetve a fűtött szobák levegője egyaránt száraz, ez pedig jelentős hatással lehet a nyálkahártyákra is. A kiszáradt nyálkahártyák (például a szájban vagy az orrban) pedig fokozzák a fertőzésekre való fogékonyságot. Ne felejtsük el a párásítót rendszeresen tisztítani, mert a készülékben összegyűlő részecskék fokozhatják az asztmás, allergiás tüneteket!Védjük a torkunkat Nem véletlenül szólt ránk a nagymamánk, hogy vegyünk fel sálat! A torkunkon keresztül meglepően sok testhőt veszíthetünk, és a kihűlés ronthatja a betegségek elleni küzdelem hatékonyságát. Különösen akkor vagyunk veszélyben, ha hideg helyről melegre megyünk vagy fordítva.Az egyik olyan eszköz, melyről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, a. A fogkefén azonban rengeteg kórokozó telepedhet meg, és a fürdőszobák nyirkos és meleg levegője igazán tökéletes klímát biztosít nekik a szaporodáshoz. Fogmosás során pedig ezeket a kórokozókat nagyon könnyen "beszállítjuk" a szájba, illetve a torokba. Rendszeresen cseréljük a fogkefénket!Öblögessünk! Egy pohár vízben feloldott kiskanálnyi só bőven elég, az öblögetéssel fertőtleníthetjük a szájat és a torkot. A legjobb, ha nemcsak akkor öblögetünk, ha betegek vagyunk, hanem akkor is, ha csak megelőzni szeretnénk a betegségeket.

Az egyik legjobb torokvédő a: minden reggel fogyasszunk el egy kiskanálnyi friss gyömbérléből és egy kiskanálnyi mézből készült italt, ez ugyanis fertőtleníti és erősíti a torkunkat, valamit az immunrendszerünket is. A gyömbér-méz-citrom kombináció is jó (akár abban az esetben is, ha már betegek vagyunk). A gyömbérfőzethez daraboljunk fel vagy reszeljünk le egy kis darab (nagyjából fél hüvelykujjnyi) friss gyömbért, forraljuk fel két-három deci vízben, majd hűtsük fogyasztható hőmérsékletűre.