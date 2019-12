7 gyógyír a fájó torokra

A hidegben gyakran szembesülünk a torokfájással: jelezhet mindez jobb esetben leterhelt hangszalagot, rosszabb esetben megfázást vagy akár vírusfertőzést is.

Jeffrey Linder, bostoni orvos korábban a Health.com-nak készített egy listát arról, hogy mi az a tíz gyógymód, amellyel túllendülhetünk a torokfájáson. Ebből válogattunk!

Gyulladáscsökkentők

A torokfájás egyik leghatásosabb gyógymódja valószínűleg mindenkinek a gyógyszeres ládájában ott rejlik már: a vény nélkül megvehető gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók csökkentik a duzzadást és közérzetjavulást is eredményeznek. Ha esetleg lázunk is van, ezek azt is leviszik valamelyest, mondja Dr. Linder.

A torokfájás kúrálására számtalan lehetőség van

Sós vizes öblögetés

Mi a torok- és mandulagyulladás? A torokgyulladás (pharyngitis) a garatnyálkahártya változatos eredetű gyulladása, amely a torok fájdalmát okozza. Mandulagyulladásnak (tonsillitis) a torokmandula gyulladásos állapotát nevezzük, amely gyakran jelentkezik a torokgyulladás kísérőjeként, de fontos megemlíteni az orrgaratmandula és a nyelvgyöki mandula gyulladásos megbetegedését is. Külön figyelmet érdemel az A-csoportú béta-hemolizáló Streptococcus okozta torok- és mandulagyulladás, elsősorban szövődményei miatt. Tudjon meg többet, kattintson!

Több tanulmány is megerősítette, hogy ha meleg sós vízzel öblögetünk naponta többször, az leviszi a torok duzzadtságát és felszabadítja a nyákot, így könnyebben meg tudunk szabadulni a baktériumoktól vagy a légjáratunkat irritáló anyagoktól. A javaslatok általában így szólnak: egy fél teáskanál sót keverjünk el egy pohár vízben, ha pedig túl sós, tegyünk bele egy kis mézet. Ami fontos: még mézzel együtt sem szabad lenyelni a vizet, öblögetést követően köpjünk ki.

Cukorkák és spray-k

hűsítő vagy fájdalomtompító anyag van, például Ha torokfertőtlenítő vagy fájdalomcsillapító cukorkákat szopogatunk, a termelődő nyál nedvesen tarthatja torkunkat, a legtöbb cukorka viszont körülbelül ennyire jó csak. Olyan termékeket érdemes ilyenkor venni, amelyben, például mentol vagy eukaliptusz . Egyes spray-k hasonlóan működnek, a fenoltartalmúak például hasznosnak bizonyulhatnak, mivel a fenol helyi fertőtlenítő és antibakteriális hatású is egyben - állítja a szakértő.

Köhögés elleni szirupok

Még akkor is, ha nem köhögünk (hangsúlyoznánk: még), az ilyen vény nélkül kapható szirupok csökkentik a fájdalmat, beborítják a torkot és időleges enyhülést okoznak. Ha nem tudjuk félretenni a munkát, mindenképpen olyat szerezzük, amelytől nem álmosodunk el. Ha pedig nem tudunk elaludni, mert annyira fáj a torkunk, olyan esti változatot szerezzünk, amely fájdalomcsillapító hatású és amelynek köszönhetően nyugalomra lelhetünk pár órán keresztül.

Folyadékok

"Mindig hidratáltnak kell lennünk, akkor főleg, amikor betegek vagyunk, a torkunk pedig begyulladt" - mondja Dr. Linder. "Annyi vizet kell innunk, hogy vizeletünk világossárga vagy szinte áttetsző legyen. Ekkor a nyálkahártyáink nedvesek és testünk jobban képes leküzdeni a baktériumokat és az allergéneket, valamint a megfázással szemben is ellenállóbb." Mindegy, mit iszunk, mondja az orvos - a víz mindig működik, de ihatunk cukrosabb folyadékokat is, gyógynövényből készült teát, felhígított gyömölcslevet vagy akár húsleves levét is.

Pihenés

ha már a szervezetünkben van egy olyan fertőzés, ami miatt elkezdett fájni a torkunk, a legjobb dolog, amit tehetünk, ha Nem ez a leggyorsabb megoldás, des, ami miatt elkezdett fájni a torkunk, a legjobb dolog, amit tehetünk, ha ágynyugalomra kényszerítjük magunkat, mondja Dr. Linder. "A legtöbb torokfájást a megfázások mögött lévő vírusok okozzák és sajnos tudjuk, hogy ha már elkaptuk a megfázást, akkor át kell rajta mennünk. Ha sokat pihenünk, a szervezetünk magától legyőzi a fertőzést, úgyhogy minél hamarabb látunk hozzá, annál hamarabb lehetünk túl a kényszerpihenőn."

Antibiotikumok